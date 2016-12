Le réalisateur de Jurassic World 2 explique pourquoi le film va nous surprendre

Juan Antonio Bayona est le réalisateur de Quelques Minutes Après Minuit, et bosse actuellement sur Juassic World 2. D’après lui, le retour des dinos va nous en mettre plein les yeux.

On a été un peu surpris de découvrir que le metteur en scène de L’Orphelinat allait se frotter à la franchise Jurassic Park, véritable moissonneuse du blockbuster et pas forcément l’endroit où un auteur est le plus à l’aise pour s’exprimer.

Mais comme l’explique Bayona à The Playlist, Jurassic World 2 pourrait nous surprendre.

« Je crois que ce qui est compliqué quand on réalise le cinquième épisode d’une franchise, c’est comment amener de la nouveauté tout en respectant l’univers que nous connaissons et son héritage. Du coup, c’est une question d’équilibre entre le neuf et l’ancien. Je trouve que Colin Trevorrow a fait du très bon boulot sur le précédent en trouvant l’équilibre entre ce que les gens attendaient et ce qu’ils connaissaient déjà.

J’étais un peu surpris quand il m’a pitché l’histoire parce que cela amène le récit à un endroit que nous n’avions jamais vu, tout en conservant certains éléments fondamentaux des autres films et réussit à en faire quelque chose. J’ai trouvé ça très intéressant. C’est le deuxième chapitre d’une trilogie, donc vous allez vous retrouver à en vouloir encore beaucoup plus à la fin. »

Tout cela est bien beau, mais n’explique pas pourquoi le réalisateur a accepté ce poste à haut risque. La réponse est peut-être à chercher du côté de la tonalité du métrage.

« Après avoir fait The Impossible et Quelques Minutes après Minuit, je me suis dit que je voulais me marrer. Je me suis dit : « faisons un film de dinosaures avec Spielberg ». C’est génial mais en même temps c’est beaucoup plus massif que mon précédent film. »