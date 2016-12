Alicia Vikander impressionne en Lara Croft dans la première photo pas officielle du reboot de Tomb Raider

En décrochant le rôle-titre du reboot de Tomb Raider, Alicia Vikander vient de donner un sacré coup d’accélérateur à sa carrière. Voici la première image non officielle du film attendu pour 2018, dont le tournage est imminent.

La production de ce film, lui-même basé sur le reboot vidéo-ludique opéré il y a quelques années, débutera dès janvier et pour fêter la nouvelle, un fan a eu la bonne idée de nous offrir un petit cadeau de Noël sous la forme d’une première image officielle d’Alicia Vikander dans la peau de Lara Croft.

Si aux yeux de certains, Angelina Jolie demeure la seule et unique incarnation de chair du personnage, force est de constater que la comédienne rentre parfaitement dans le costume de l’héroïne. Mieux encore, elle paraît capable de jouer à la fois sur une fibre plus réaliste, loin de l’anatomie plantureuse et fantasmatique de l’héroïne incarnée par Jolie, tout en proposant également une vision éminemment glamour de l’exploratrice.

Et pour ne rien gâcher, Alicia Vikander comptant parmi les artistes les plus accomplies de sa génération, on est en droit d’espérer de sa part une sacrée performance. Si vous ne nous croyez pas, jetez donc un coup d’œil à l’épatant Ex Machina.

Pour patienter avant une vraie image de l'aventurière, retrouvez notre dossier sur l'état de la saga Tomb Raider. Quant au film, on espère qu'il sera à la hauteur, et corrigera certaines grossières erreurs des deux superproductions avec Angelina Jolie.