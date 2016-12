La Planète des Singes : Suprématie contiendra un personnage du film original de 1968

La Planète des Singes : Suprématie est déjà dans le haut de notre top des films les plus attendus de 2017 et c'est bien normal vu la qualité du précédent. Et, apparemment, il devrait nous réserver de grosses surprises.

Il a toujours été établi que cette nouvelle trilogie était un prequel de La Planète des Singes de Schaffner, sorti en 1968, et qu'à un moment ou un autre les deux sagas se rejoindraient pour former un tout. Et Suprématie semble bien aller dans ce sens, tant il rappelle aux détours de quelques images des plans iconiques du film original et que son scénario s'oriente doucement mais sûrement vers la domination du peuple de César.

Après en avoir découvert 20 minutes il y a quelques jours, et en avoir gardé un souvenir très fort, voici que Suprématie nous livre un autre de ses gros secrets en avouant qu'il serait probablement le film de la connexion à la saga d'origine. Entertainment Weekly vient en effet de révéler, à l'occasion de la publication d'une nouvelle illustration, qu'un des personnages de Suprématie fera le lien.

Il s'agirait en réalité de la petite fille que recueille Maurice, muette et désespérée, qui serait en fait Nova, l'esclave un brin sexy mais tout autant dénuée de parole du film original. Encore que rien n'est moins sûr puisqu'il y a quand même un petit problème de temporalité dans tout ça. En effet, il y a quand même plusieurs décennies qui séprarent les deux films (dans le temps de son récit) et si l'on est d'accord pour dire que la vie au grand air et une alimentation à base de 5 fruits et légumes par jour est on ne peut plus saine, on doute par contre qu'elle permette à ce point de conserver sa jeunesse malgré les années. Une autre théorie serait que la gamine soit l'ancêtre de Nova, ce qui signifierait que le mutisme se transmette d'une génération à l'autre et, avouons-le, ce ne serait franchement pas de bol.

Bref, on ne sait pas trop, mais la piste est lancée quoi qu'il arrive : Suprématie fera le lien avec le film original, et cela se jouera probablement autour de ce personnage. Ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 2 août prochain pour en connaitre tous les détails.