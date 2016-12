Resident Evil : Vendetta revient avec une nouvelle bande-annonce explosive

Grosse actu pour Resident Evil en 2017 qui sera partout. Cinéma, vidéo, jeux vidéo, personne n'échappera à la nouvelle offensive d'Umbrella.

La saga Resident Evil en arrive à un point tel aujourd'hui qu'elle est obligée de se réinventer. Et 2017 sera pour elle l'année de tous les dangers. Entre Resident Evil 7 qui sauvera ou tuera la saga sur consoles, l'ultime film de Paul W.S. Anderson (bon, avant le prochain) et un nouveau long-métrage intégralement en CGI, Capcom ne chôme pas pour que l'on n'oublie pas ses héros et ses zombies.

Malmenée depuis des années, la franchise tente actuellement de se racheter une virginité en terminant un gros cycle, propice à, ensuite, repartir sur de nouvelles bases. Et Resident Evil : Vendetta semble bien partie pour suivre le même chemin. Après Degeneration et Damnation, Capcom nous propose donc un troisième film d'animation censé creuser encore plus la mythologie de la saga.

Et nous restons en terrain connu puisque cette fois nous suivons Chris Redfield et Rebecca Chambers, actuellement membres du BSAA, en pleine enquête dans un vieux manoir où il se passerait des évènements plus qu'étranges avec retour à la vie de personnes décédées en prime. Leur quotiden en quelque sorte, si ce n'est qu'ils trouvent sur leur chemin le mystérieux Glenn Arias, qui serait évidemment lié à la société Umbrella. Mais lorsque Rebecca se fait enlever, Chris n'a plus d'autre choix que de demander l'aide de Leon S. Kennedy.

Malgré un design qui semble avoir encore légèrement changé par rapport au film précédent, ce Vendetta semble déjà remplir son contrat en termes d'action et d'horreur. Oui, le film parait sacrément gratiné et nos amis ne seront pas trop de deux pour venir à bout de toutes les horreurs qu'ils rencontreront sur leur chemin. Si le film semble poursuivre l'histoire de Resident Evil 6, on se demande quand même s'il ne servirait pas en réalité de pont entre ce dernier et Resident Evil 7 qui, pour le moment, semble entretenir peu de liens évidents avec la saga principale.

Quoi qu'il en soit, Vendetta sortira sur tous les écrans du monde le 24 mais prochain et on peut d'ores et déjà dire qu'il ne fera pas vraiment dans la subtilité, à en juger par les déjà nombreuses scènes d'actions entraperçues dans ce trailer. Mais ça a l'air bien cool.