The Lost City of Z dévoile ses mystères dans un nouveau teaser

Annoncé il y a des lustres, The Lost City of Z reste encore bien discret dans sa communication, surtout en regard de son ambition. Tant mieux, cela veut dire qu'à chaque fois qu'on en parle, il nous fait un gros effet.

Après son impressionnante bande-annonce dévoilée en avril dernier, le film avait purement et simplement disparu des radars. A tel point qu'on se demandait si tout allait bien pour lui. Parce que, voyez-vous, c'est qu'on l'attend quand même beaucoup ce Lost City of Z. Ne serait-ce que parce que c'est le nouveau film de James Gray et qu'il sort, pour l'occasion, de sa zone de confort en se confrontant à l'aventure avec un grand A puisqu'il ne s'agit rien de moins que de l'histoire vraie de l'expédition menée par Percy Harrison Fawcett en 1925, persuadé d'être sur les traces d'une cité mythique au fin fond de l'Amazonie, avec toutes les conséquences dramatiques que cela implique.

Au casting, du sérieux également puisque nous retrouvons le trop rare Charlie Hunnam entouré de Robert Pattinson, Tom Holland et Sienna Miller, excusez du peu. Comme d'habitude avec James Gray, c'est très impresionnant visuellement et on notera dans le teaser qui vient d'être dévoilé aujourd'hui qu'il a pris un soin particulier à retranscrire l'atmosphère étouffante de l'Amazonie tout en renforçant son côté sauvage et mystérieux. Pour un peu, on se croirait presque face à une version moderne d'Aguirre, la colère de Dieu, c'est dire si ça a l'air bien.

Il faudra prendre son mal en patience puisque le film sortira le 15 mars en France.