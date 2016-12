Wonder Woman dégaine l'épée Star Killer dans une nouvelle photo du film

Chez Ecran Large, on aime beaucoup Gal Gadot, on adore Wonder Woman, et on trouve que les épées c’est super. Du coup, une photo de Gal Gadot en Wonder Woman avec une épée, ça nous rend heureux.

C’est bientôt Noël. Alors oui, on aurait préféré que Santa débarque avec des billets verts, un saladier de cocaïne, des lecteurs bienveillants ou un compte illimité dans une banque suisse, mais on a probablement fait une faute d’orthographe dans notre commande à Saint-Nicolas.

Peu importe, on a une photo du fiilm de Patty Jenkins. Et c’est déjà ça.