Wes Anderson tease son prochain film d’animation avec Edward Norton

Avec un peu de chance vous pourrez peut-être assister au tournage de Isle of Dogs.

Six ans après Fantastic Mr. Fox, le talentueux réalisateur Wes Anderson prépare un nouveau film d’animation. D’inspiration japonaise, l’histoire d’Isle of Dogs, titre de ce nouveau long-métrage, reste encore un suspense bien gardé.

Et avant nous en dire plus sur le scénario, Wes Anderson a teasé son nouveau projet dans une petite vidéo. L’occasion pour lui de dévoiler le casting complet (ou presque) de Isle of Dogs. Et comme d’habitude, il n’a pas fait les choses à moitié avec un parterre de stars impressionnant :

Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, F. Murray Abraham, Tilda Swinton, Kunichi Nomura, Harvey Keitel, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin, Yoko Ono, Courtney B. Vance, Greta Gerwig, Frances McDormand, Bob Balaban Liev Schreiber et bien évidemment Edward Norton.

L’ancien interprète de Hulk double le personnage principal du film à savoir un chien. Et pour nous donner une toute petite idée, Wes Anderson a justement dévoilé la première image de ce chien en stop-motion.

Dans cette vidéo, le réalisateur de La Vie Aquatique nous invite également à participer à une levée à hauteur de 10 euros minimum. A la clé plusieurs cadeaux possibles mais surtout un voyage à Londres pour deux, pour visiter le studio de tournage et prêter sa voix à un des personnages : il est précisé dans l’annonce qu’il faut savoir "aboyer, hurler et gémir". Sacré Wes !

La sortie du film est prévue pour 2018.