Pas de Spider-Man dans Avengers : Infinity War ?

Si l'année 2017 sera marquée par une surabondance de blockbusters telle que nous en avons rarement vu, l'année 2018 ne sera pas en reste, ne serait-ce que parce qu'elle marquera le retour très attendu des Avengers pour Infinity War.

Outre qu'il s'agisse probablement du plus grand défi de Marvel à ce jour, Avengers : Infinity War marquera également le vrai démarrage du grand chamboulement interne au MCU, qui devrait de ce fait dire au revoir à pas mal de ses personnages emblématiques pour laisser la place aux jeunes. Il a été dit dès le départ que le film serait la plus grosse réunion de super-héros jamais vue sur un grand écran, et on a plutôt tendance à le croire, même si cela soulève d'inévitables question sur la gestion du temps de chacun et l'impact que cela aura sur l'histoire.

Mais qu'importe, nous n'en sommes pas encore là et aujourd'hui c'est un tout autre sujet qui retient notre attention. En effet, tandis que le film (et sa suite) commencera son tournage dans quelques semaines, une bien étrange rumeur vient d'émerger sur le net. Un casting ouvert vient d'être publié sur le site spécialisé MovieCastingCall.org, à la recherche de figurants et de doublures, mais l'annonce contient ce qui semble être de précieuses informations.

En effet, nous n'y trouvons aucune mention de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, alors que la plupart de ses potes sont cités. Cela ne veut pas dire qu'il sera forcément absent du film attention, mais le fait qu'il n'apparaisse pas dans la liste alors que d'autres héros plus récents comme Dr Strange et Ant-Man, ou qui n'ont pas encore eu droit à leur aventure solo, tel Black Panther, sont cités. Mais pas lui. Ce qui sème le doute. Bien que l'on imagine mal cette grande aventure se passer sans les services de l'homme araignée.

Autre surprise, la présence dans la liste de Brie Larson, alias Carol Danvers, alias Captain Marvel. Cela signifierait que le personnage ferait sa première apparition dans Infinity War bien avant qu'elle n'ait droit à son propre film qui devrait nous raconter ses origines.

Evidemment, tout ceci n'est qu'une supposition établie à partir d'une liste postée sur un site de casting, et ne doit donc pas être pris pour argent comptant. Même si, avec Marvel, c'est régulièrement dans les petits détails que se trouvent les grandes vérités.