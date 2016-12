Liam Neeson avoue qu'il n'y aura pas de Taken 4

Alors que la série télé adaptée de la franchise Taken commence enfin à montrer le bout de son visage, Liam Neeson nous fait une terrible confession : l'heure de la retraite a sonné pour Bryan Mills.

Que serait Liam Neeson sans la saga Taken ? Franchement, on se le demande tant la saga produite par Europa a totalement redéfini l'image du comédien, plus habitué jusqu'à présent aux rôles dramatiques qu'aux cassages de bras en série. Et pourtant, il faut avouer que, dans l'exercice, il se débrouille plutôt bien le Neeson, surtout avec son timbre de voix si particulier, mélange de douceur et des pires sévices à venir. Alors forcément, maintenant, nous y sommes habitués et on aimerait bien le revoir mettre la pagaille pour retrouver un membre de sa famille quelconque (proche ou éloigné, on s'en fiche).

Après un Tak3n qui brisait quelque peu les codes de la série, puisque la cible c'était lui, la franchise semblait au point mort. C'était d'autant plus compréhensible que le troisième film était aussi celui qui avait le moins bien marché d'entre tous, donc on peut comprendre que les producteurs n'aient pas envie de remettre le couvert. Cela dit, la popularité du personnage reste entière, et le comédien se plie souvent à l'exercice de l'auto-citation en multipliant les sketchs autour de sa punchline légendaire "Je vais vous trouver.... tout ça tout ça", ce qui montre bien à quel point Taken est à présent un marqueur culturel.

Mais toujours pas d'annonce concernant un éventuel Taken 4. Le grand Stephen Colbert s'est donc confronté au problème lors de son émission The Late Show en posant directement la question à Liam Neeson. La réponse ne va pas vous plaire.

"Non, il n'y aura pas de Taken 4. Il n'y a qu'un certain nombre de fois où votre fille peut-être enlevée. En fait, si on en faisait un autre, on serait plus en train de demander à ce qu'on prenne la fille plutôt."

Une réponse non dénuée d'un certain humour à froid typique du comédien, mais qui a au moins le mérite d'être clair. Si on veut revoir Bryan Mills dans de nouvelles aventures, il faudra suivre la série télé, et ce sera sans Liam Neeson.