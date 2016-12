Un quatrième et dernier Expendables viendra terminer la saga

La franchise Expendables, c'est un rêve de gosse qui se serait à moitié réaliser. Pour qui a grandi dans les années 80, voir toutes ses stars d'actions préférées réunies dans un seul film était ce qui pouvait lui arriver de mieux. Et tant pis si c'était pas à la hauteur.

Parce que la réalité se hisse rarement à la hauteur du fantasme, voyez-vous, même s'il faut bien reconnaitre qu'avec Expendables 3, Stallone et ses potes ne se sont pas trop foulés quoi. En fait, ce qui gênait surtout, c'était la décision d'avoir baissé la violence d'un cran pour en faire un spectacle tous publics, ce qui était un contre-sens parfait et une trahison totale de l'ADN-même du concept du film.

En effet, on ne réunit pas tout ce beau monde pour partir aux champignons, mais bel et bien pour qu'ils se foutent sur la gueule tout en tuant plein d'autres personnes. C'est peut-être pour cette raison que ce troisième film a moins bien marché que les précédents (au-delà de sa qualité intrinsèque évidemment, et du fait qu'il se soit retrouvé piraté avant sa sortie en salles) et que nous n'avons plus entendu parler de la franchise depuis.

Alors que le fameux spin-off Expendabelles est aux abonnés absents depuis longtemps, Expendables fait un retour surprise pour une quatrième et dernière aventure. Le Hollywood Reporter vient en effet d'annoncer que le distributeur allemand Splendid Films venait d'acquérir les droits d'Expendables 4 pour tout le territoire germanique, indiquant au passage qu'il s'agirait bien du dernier épisode de la série.

Ce qui est étonnant, c'est qu'aucune autre annonce n'ait encore été faite dans ce sens, même si l'annonce parle d'une hypothétique sortie en 2018, bien que l'on ignore toujours quand le film sera tourné et par qui. Cela dit, il y a quelques temps Sly avait démenti la rumeur selon laquelle le boxeur Manny Pacquiao intègrerait le casting, ce qui montre bien que le film existe, du moins dans sa tête.