Alien Covenant dévoile un nouveau décor qui plaira aux fans de la saga

On n’a pas encore le droit de parler des premières minutes d’Alien : Covenant qu’on a récemment découvert, mais la nouvelle image dévoilée par la production en dit plus sur l’orientation du film.

Si son ADN provient de Prometheus, comme son titre l’indique, il empruntera directement à la saga mère, à savoir la franchise Alien. On avait précédemment aperçu Ridley Scott sur une photo le montrant aux abords d’un fauteuil de Space jokey, ce qui laissait entendre que nous aurions droit à un peu de l’architecture organique, emblème du monde des Ingénieurs et des Xénomorphes.

Or, la coursive que nous découvrons dans la nouvelle image offerte par la Fox évoque justement ces univers, et plus précisément le cœur de la ruche Alien où se font massacrer les marines d’Aliens : Le Retour. Pour un peu, on se dirait bien que Ridley Scott, désireux de reprendre totalement le contrôle créatif de la franchise qu’il a initié, prépare une sorte de best-of ultime avec Alien : Covenant.

Verdict à la mi-mai 2017.