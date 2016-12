Fargo : David "Lupin" Thewlis intègre le casting de la saison 3

David Thewlis rejoint le casting et jouera aux côtés d'Ewan McGregor, Carrie Coon et Mary Elizabeth Winstead.

Après deux saisons de très grandes qualités, FX est en train de préparer le terrain de la troisième saison de sa série à succès Fargo inspirée du film des Frères Coen. Après s’être payé le luxe d’avoir Billy Bob Thornton et Martin Freeman dans la première saison puis Kirsten Dunst et Patrick Wilson dans sa deuxième, cette troisième ne s’annonce pas moins prestigieuse.

On sait d’ores et déjà qu’Ewan McGregor tiendra les deux rôles principaux puisqu’il jouera à la fois Emmit Stussy, un magnat de l’immobilier et son frère jumeau Ray Stussy, un loser fini. A ses côtés on retrouvera également Carrie Coon (Gone Girl, The Leftovers) en chef de la police et Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane, Braindead) en ancienne détenue.

Et ce déjà très beau casting vient de prendre encore un peu plus d’ampleur. Révélé par The Hollywood Reporter, on sait désormais que Michael Stuhlbarg (Doctor Strange) sera la main droite de Emmit Stussy. Le rejoignent dans l’aventure Scoot McNairy en chef de la police, Shea Whigham (Boardwalk Empire) en docteur mais aussi Karan Soni (Deadpool), Fred Melamed (Casual) et Thomas Mann.

Et grâce à une information exclusive d’Entertainment Weekly, un acteur majeur de la saga Harry Potter aura aussi un rôle dans la saison 3 de Fargo. Il s’agit de David Thewlis alias Remus Lupin. L’acteur interprétera V.M. Vargas, « un mystérieux solitaire et véritable capitaliste […] dont les intérêts commerciaux sont en dehors de la loi ».

Prévu pour l’année prochaine, Fargo n’a pas encore de date de diffusion précise mais nous on a déjà très hâte de retrouver cet univers qui se déroulera cette fois dans les années 2010.