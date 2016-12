Silence : des images exclusives du nouveau film de Martin Scorsese

A deux jours de sa sortie limitée aux Etats-Unis, le film de Martin Scorsese se dévoile un peu plus.

Alors que les projets de Martin Scorsese vont bon train entre The Irishman et aussi Devil in the White City, son ambitieux Silence s’approche à grand pas. S’il faudra encore patienter une quarantaine de jours pour le voir débarquer en France, le film s’apprête à investir les cinémas américains dès vendredi. Et par conséquent, on se réjouit très vite de chaque petite promotion qui nous donne un bon petit avant-goût.

Tout d’abord des images inédites du long-métrage ont été publiées. Notamment celle exclusive de trois hommes chacun attachés sur une croix. Une photo impressionnante qui annonce une scène très spectaculaire puisque dans la bande-annonce on les voit être peu à peu engloutis par les eaux.

Mais, pour notre plus grand plaisir, un spot TV a aussi été diffusé. Plus rythmé que la bande-annonce déjà très alléchante, Paramount nous offre ici de nouveaux plans et nous dévoile un peu plus le récit. On y voit également plus longuement Liam Neeson.

Se déroulant dans le Japon du 17e siècle, Silence racontera le périple de deux prêtres jésuites (Andrew Garfield et Adam Driver) venu sauver le père Ferreira (Liam Neeson) accusé de crime par la communauté non-chrétienne du pays. Annoncé comme particulièrement brutal et méditatif, le film sortira en France le 8 février prochain !