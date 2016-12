Alien : Covenant dévoile de nouvelles images qui rappellent le bon vieux temps

Ah ça, on peut dire qu'Alien : Covenant cultive le mystère avec un malin plaisir. Et le pire, c'est qu'on en redemande. Aujourd'hui, le film en appelle à nos souvenirs et ça fait tout bizarre.

Alors que l'on se demande toujours si James Franco aura bel et bien droit à une apparition dans le film, comme les différentes rumeurs le suggèrent, et qu'on espère découvrir très bientôt une bande-annonce (et la période se prêterait bien à un tel cadeau), Alien : Covenant continue tranquillement son petit bout de chemin et continue de nous teaser comme un gros sale en nous balançant de nouvelles images au compte-gouttes.

Et aujourd'hui, nous avons droit à pas moins de trois clichés du film, dont au moins deux qui semblent très importants. Le compte Twitter "Alien Anthology" vient en effet de publier une mystérieuse image représentant ce qui semble être un peloton de soldats, armes au poing en train d'avancer dans un champ. Comme nous sommes de gros geeks, ça nous rappelle tout de suite Aliens, le retour, ce qui est plutôt cool, d'autant que cela promet au film une certaine dose d'action.

En parallèle, Entertainement Weekly a publié une nouvelle image de Katherine Waterston dans le rôle de Daniels et cela devrait vous dire quelque chose puisqu'on croirait voir devant nous la Ripley... d'Aliens, le retour également. Cheveux courts, débardeur, flingue, tout y est, on a l'impression d'être il y a 30 ans. Ce qui rend encore plus flou la nature exacte du film. En effet, en tant que suite de Prometheus et prequel du premier Alien, Covenant va devoir raccrocher les wagons pour former un tout cohérent, mais plus les images se multiplient et plus on a l'impression que Ridley Scott est en réalité en train de nous faire un véritable best-of de la franchise.

Alors nous, on n'est pas contre évidemment, mais on espère quand même que le tout se tiendra en tant que film et ce ne sera pas juste un gros clin d'oeil à la saga. Réponse le 19 mai prochain.