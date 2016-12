A Cure for Life déploie son horreur lovecraftienne dans une nouvelle bande-annonce

Depuis qu’on a découvert les premières images de A Cure for Life, on suit de très près le prochain délire de Gore Verbinski. Et son nouveau trailer lorgne du côté de Lovecraft.

Jusqu’à présent, ce film d’horreur à la fois psychologique, claustrophobe et particulièrement élégant évoquait aussi bien le remake de Ring (également mis en scène par Verbinski) que les travaux préparatoires de l’adaptation avortée de Bioshock, mais cette nouvelle bande-annonce apporte une dimension supplémentaire et très intéressante.

Avec ses créatures chitineuses, humides et ruisselantes, ses visions hallucinantes, ses fous en proie à la panique et ses rituels énigmatique, c’est clairement du côté de l’horreur Lovecraftienne que lorgne A Cure for Life.

Les fans acharnés de David Cronenberg repéreront ici et là de très discrets hommages aux premiers moyen-métrage du pape de la body horror, où il interrogeait les notions de groupe et d’enrôlement sectaire. Vous l’aurez compris, cette production Fox attendue pour le mois de février 2017 attise follement notre curiosité. Seule inquiétuyde, celel de voir le film se diriger vers un sous-Shutter island, qui non seulement sentirait le réchauffé mais risquerait de ne pas tenir la distance face au néo-classique funèbre de Scorsese.