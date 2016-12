Batman, Wonder Woman et Flash ont vu la lumière dans une nouvelle image de Justice League

Justice League est encore au beau milieu de sa post-production. Mais Zack Snyder a déjà une nouvelle image à partager avec nous.

En novembre 2017, Warner tentera de concurrencer Disney sur le terrain de la réunion super-héroïque de type Avengers, avec la première odyssée de l’écurie DC, qui rassemblera Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman et Superman, sous la houlette du réalisateur Zack Snyder. Alors qu el’on attend un nouveau teaser qui devrait débarquer dans les prochains jours, c’est dans Entertainment Weekly qu’une nouvelle image de nos héros vient d’être dévoilée.

On y retrouve Ben Affleck, Gal Gadot et Ezra Miller, en costumes, faisant face (on l’imagine) à une menace haut perchée. Si le photogramme est encore nimbé d’une lumière bleutée un peu plus anxiogène que la charte graphique made in Disney, on note néanmoins que ce cliché est beaucoup plus lumineux et coloré que ce qu’on a pu voir dans Man of Steel ou Batman V Superman.

Rien d’étonnant, Warner ayant fait savoir que Justice League serait sensiblement plus drôle et optimiste que Batman V Superman, suite à la volée de critiques négatives reçues par le film.