Le grand scénariste Mark Millar explique pourquoi Captain America : Civil War est raté

Captain America a beau être un énorme succès planétaire, qui aura amassé plus d’1 milliards de recettes, tout le monde n’a pas apprécié. C’est le cas du pape des comics, Mark Millar.

Consultant de luxe pour un grand nombre de productions, scénariste (aussi bien de comics que de films) et producteur, Mark Millar est un de ceux à qui l’on doit les heures de gloires des comics de ces dernières décennies. Cerveau derrière Kick-Ass, Papa du célèbre Civil War, adapté il y a quelques mois par Disney, il n’a visiblement pas totalement été convaincu par le blockbuster, comme il l’explique sur son blog Millarworld.

« Civil War avait vingt premières minutes réussies, mais après, honnêtement, je n’arrive même pas à me souvenir de ce qui se passait dans le film. Il est intéressant de voir que les Russo ont œuvré sur des comédies, parce que c’est justement ce qui fait défaut à ces films, par ailleurs bien conçus, et on le regrette.

J’espère vraiment que cette tonalité ne s’étendra pas à leurs deux prochains Avengers parce que ce qui a fait la réussite du premier Avengers était certes sa part d’ombre mais aussi sa dimension lumineuse et je serai triste de la voir disparaître comme dans Civil War. »

Plutôt bon public et à priori pas du genre à jouer les bégueules ou à faire preuve de mauvaise foi, il semblerait que Millar ne soit pas le spectateur idéal pour Batman V Superman.