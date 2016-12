Gal Gadot explique pourquoi Wonder Woman sera féministe (mais pas trop)

Wonder Woman est le prochain blockbuster DC produit par Warner, qui se consacre désormais pleinement à sa promotion.

Dans un entretien croisé accordé à Time, la réalisatrice Patty Jenkins et l’actrice Gal Gadot sont revenues sur leur approche de celle qui deviendra la première super-héroïne à tenir le devant de l’écran dans une énorme production de studio (et oui, on a décidé qu’Elektra et Catwoman n’existaient pas, voir détails par ici).

Pour la réalisatrice de Monster, il était avant tout nécessaire de traiter Wonder Woman comme l’ont été ses collègues masculins à l’écran.

« Nous avons passé des années à traiter les héros masculins d’une certaine façon. J’ai simplement appliqué ces tropismes à Wonder Woman, et tous ces incroyables moments de radicalité sont apparus au public. »

De son côté, Gal Gadot tient à éviter les confusions entre le féminisme revendiqué du métrage et une certaine forme de militantisme ou de clichés inhérents au prototype de l’héroïne badass.

« Nous savions que c’était délicat. Nous voulions trouver l’équilibre entre la confiance, la force, la féminité et la chaleur humaine. Je ne voulais pas qu’elle se résume à une emmerdeuse. Je ne voulais pas qu’elle soit autoritaire. Vous pouvez être puissante et aimante. »

Gadot en a par conséquent profité pour souligner que le féminisme qu’elle défend et que le film porte ne saurait être perçu comme une forme de communautarisme féminin.

« Je pense que les gens comprennent de travers quand je dis que je suis féministe. Le féminisme n’est pas une question de soutien-gorge qu’on brûle ou de haine des hommes. C’est une question d’égalité des sexes. Quiconque n’est pas féministe est sexiste… Nous devons éduquer les garçons, leur donner à voir des femmes fortes dans des positions de pouvoir. Il faut étendre les opportunités qui s’offrent aux femmes. Et je sais que je ne pourrais pas y parvenir sans mon mari. »

Des propos qui visent sans doute à attirer l’attention du public féminin, tout en rassurant ces messieurs, des fois qu’ils redoutent un assaut de femmes assoiffées de pouvoir, bien décidées à leur découper les gonades avec les dents. Wonder Woman est attendu sur nos écrans le 21 juin prochain.