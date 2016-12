Le reboot des Power Rangers nous présente la nouvelle version du terrible Goldar

Si l'on a toujours d'énormes réserves quant à cette nouvelle version de Power Rangers, le moins que l'on puisse dire c'est que le film ne lésine pas sur les moyens pour attirer notre attention. Et le pire, c'est qu'il y arrive à chaque fois.

Après les armures plus Iron Man de nos Rangers préférés, le concept-art chelou d'Alpha 5, la nouvelle tronche bizarre des Zords et la touche sexy de Rita Repulsa version 2016, Power Rangers a décidé de frapper un nouveau coup en nous présentant le nouveau Goldar. Alors déjà, c'est qui celui-là ?

Comme tous les fans de la série le savent, Goldar est l'un des sbires de Rita Repulsa et l'un de ses principaux généraux, enfermé avec elle dans la poubelle de l'espace perdue sur la Lune. Il roule aussi pour Lord Zedd et Goldar est en réalité un gros chien mutant portant une armure en or, très dévoué à ses patrons. En gros.

Si l'on n'avait pas jusque là confirmation de sa présence dans le film, on se doutait bien qu'il n'était pas loin, ce personnage étant très populaire à l'époque du show original. Donc, si Goldar est bel et bien dans le film, on ne s'attendait par contre pas du tout à le retrouver dans cet état. Comme pour le Megazord, Lionsgate a dévoilé sa présence au cours de la présentation de la ligne de jouets dédiés à cette nouvelle itération et, comme pour le Megazord, le résultat est assez étrange.

Le Goldar version 2016 n'a plus rien à voir avec le design inspiré du personnage original, qui oscillait entre l'effrayant et le comique avec une facilité déconcertante, mais est devenu une espèce de chevalier de l'espace en armure intégrale et tout en or. Au moins on peut y voir là une certaine cohérence avec son nom.

Il faudra cependant attendre la prochaine bande-annonce pour voir ce que cela donne en mouvement mais on peut d'ores et déjà parier que ce nouveau design risque d'enrager les puristes. Vivement la révélation du nouveau design de Zordon tiens, on risque de bien se marrer.