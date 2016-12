La nouvelle bande-annonce de Justice League ne devrait pas mettre longtemps à arriver

Depuis la présentation surprise d'une première bande-annonce cet été lors du Comic-Con, Justice League s'est contenté depuis de nous montrer uniquement de nouvelles photos. Mais cela devrait bientôt changer.

On pourra dire que la bande de Zack Snyder aura bien mérité quelques vacances puisque le tournage de Justice League se terminera ces jours-ci après de nombreux mois passés aux quatre coins du globe. Et si Jason Momoa rempilera direct pour Aquaman, les autres pourront souffler quelques jours avant d'entamer une longue et intense phase de post-production.

Si l'on imagine bien que tout est évidemment fait en parallèle du tournage pour maximiser les efforts et minimiser les délais, on peut s'étonner toutefois de n'avoir même pas eu droit à un nouveau teaser depuis la présentation du premier trailer lors du dernier Comic-Con, cet été. Une bande-annonce qui avait pris tout le monde de court et déchainé les passions autant que suscité quelques craintes face à l'injection d'un humour un peu potache et léger qui rappelait furieusement le MCU.

Mais depuis, plus rien, et c'est intolérable. Comme c'est la période des Fêtes et que le Père Noël est un gars plutôt sympa, il se pourrait bien que l'on n'ait plus trop à attendre pour découvrir du neuf sur le film. En effet, un utilisateur d'Instagram, nommé Mikah McAllister a récemment publié une photo de lui et de Zack Snyder sur son compte en précisant que le réalisateur lui avait assuré que la nouvelle bande-annonce sortirait avant la fin du mois :

"Je lui ai demandé s'il voulait faire une vidéo avec moi pour vous donner envie de voir le film et il m'a répondu : 'Habituellement, je le ferai mais la promo du film commence très bientôt donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant.' Et par très bientôt, il voulait dire la fin du mois."

Mais, évidemment, pour le moment il n'y a aucune confirmation officielle de la part de DC ou de Warner qu'une telle bande-annonce soit bien prévue pour débarquer sur nos réseaux dans quelques jours. Mais, étrangement, on a plutôt tendance à y croire vu que depuis deux semaines les gros trailers des films de 2017 se succèdent, on se dit qu'on ne pourrait décemment pas terminer 2016 sans la Justice League.