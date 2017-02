John Wick 2 : les 5 sources d'inspiration du jeu de massacre de Keanu Reeves

Avant que John Wick ne réveille à coup de cascades véloces le cinéma d’action américain, on ne peut pas dire que ce dernier était des plus créatifs. Mais comme le rappelle avec brio John Wick 2, il y a désormais un tueur sacrément énervé au pays de l’oncle Sam.

Du coup, on vous propose de regarder d’un peu plus près 5 influences notables du film d’action réalisé par Chad Stahelski (ou d'en lire la critique, qui est ICI).

LE CINEMA HONGKONGAIS

Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Le héros en mode Droopy serial killer incarné par Keanu Reeves tient ses hordes d’assaillants inarrêtables, mais aussi sa gestuelle directement du cinéma d’action hongkongais, qui a fait le bonheur des cinéphiles dans les années 80/90.

Difficile de regarder aujourd’hui l’incroyable plan séquence de Hard Boiled, sans voir combien le rythme de la scène, son vertige de cordite et la quantité de corps déchiquetés ont directement été infusés dans John WIck 2.

LES THIRD PERSON SHOOTERS



Devant les aventures de ce bon John, n’avez-vous jamais eu envie de prendre la manette et de faire un gros carton ? C’est sans doute parce que dans le placement de sa caméra, dans le tempo d’arrivée des adversaires, mais aussi dans les postures (jusqu’aux cadences de rechargement !), le réalisateur Chad Stahelski semble avoir accouché du run de massacre vidéoludique fantasmé par énormément de gamers.

INVASION LOS ANGELES

On ne vous dit que ça, mais le premier affrontement entre Keanu Reeves et Common risqué fort de vous rester en mémoire, tant on n’a peu l’habitude de regarder un duel en mode mano a mano aussi long, physique et implacable.

Toutefois, John WIck 2 n’est pas le premier film à avoir mis face à face deux tas de muscles décidés d’en découdre. Dans Invasion Los Angeles, les deux héros de John Carpenter s’en collaient déjà une mémorable.

LA DAME DE SHANGAI

Si vous avez déjà vu John Wick 2, son climax au beau milieu d’un décor extrêmement sophistiqué vous a sans doute tapé dans l’œil. Alors oui, l’idée est excellente, certes elle est formidablement spectaculaire, mais on devait vous signaler qu’il s’agit en réalité d’un hommage à La Dame de Shangaï, réalisé par Orson Welles, même que c’est une sacrée bonne idée.

MATRIX

Comme les réalisateurs de John Wick ont rencontré leur acteur principal sur le tournage des trois Matrix, dont ils ont coordonné les cascades pendant presque dix ans de travaux communs, il est logique d’affirmer que cette première collaboration aura été matricielle.

D’ailleurs, si on accélérait la cultissime scène du hall d’immeuble qui marqua les mémoires dans le premier Matrix, ne retrouverait-on pas beaucoup de la science de l’espace et de la patte féline de Chad Stahelski et David Leitch ?