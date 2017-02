Société : les gens qui n'aiment pas La La Land sont-ils de gros connards ?

Engrangeant les millions de spectateurs et les critiques élogieuses, La La Land est d’ores et déjà un phénomène culturel, avant même son éventuel sacre du côté des Oscars.

La ferveur autour du film de Damien Chazelle est telle qu’il est devenu difficile d’émettre la moindre critique – même modérée – au sujet de la chose. Le Saturday Night Live ne s’y est pas trompé, nous offrant il y a peu un sketch au cours duquel deux policiers interrogeaient violemment un spectateur pas totalement convaincu par la comédie musicale.

Par conséquent, nous avons décidé de donner un peu d’espace aux malheureux qui n’ont pas pris leur pied ultime devant La La Land. Car si une partie de la rédaction a été totalement charmée par cette fable acidulée, une autre est restée de marbre.

Par conséquent, et avec une rare violence, nous vous livrons aujourd’hui les raisons pour lesquelles La La Land, c’est bien mais pas top (attention ce qui suit contient de gros morceaux de mauvaise foi).

"Dansons la Carioca..."

Non, les musiques ne sont pas géniales

Bien sûr, on nage là dans une relative subjectivité, mais soyez honnêtes. Aucune chanson de La La Land ne vous est restée en tête. Si bien sûr, une réplique, un accord, un morceau de couplet. Vous avez frissonné devant City of Stars, fredonné un chouïa sur The Fools who Dream… Mais si vous les réécoutez en boucle depuis deux semaines… C’est justement parce que vous savez, au fond de vous que vous risquez de les oublier. Si si. Avouez.

"Arrête de chanter bébé."

Oui, c’est long et chiant

Sur le papier, l’idée de quitter le genre de la comédie musicale après 50 minutes pour basculer dans le drame romantique neuneu, afin de bien montrer le désenchantement vécu par les personnages est cohérent.

À l’écran, on passe juste d’un tunnel rose bonbon à un marigot de néant absolu. La mise en scène sublime de Chazelle se mue en un truc à base de champ-contrechamp tout moche, où les comédiens paraissent totalement perdus. Un peu comme ces gens qui vous invitent à un festin dans un restau étoilé pour finalement vous trimballer à l’anniversaire d’un expert comptable au Flunch.

Une comédie musicale sans comédie, ni muscial ? C'est concept.

Non, ce n’est ni romantique ni émouvant

Vu sa conclusion, La La Land n’est évidemment pas le feel good movie vanté par sa promo. À moins bien sûr que vous considériez un lavement au Sprite comme une source de plaisir intense. Et malheureusement, les personnages sont bien trop stupides pour nous émouvoir vraiment.

Entre Ryan Gosling, incapable d’envisager le jazz autrement que comme un ado puriste et hystérique et Emma Stone, dont la vision de l’accomplissement tient à se faire reconnaître au Supermarché, pas évident d’être touchés par ces deux glandus.

On se doute que La La Land se voudrait une autopsie des affects de son époque (ça va on n’est pas teubés non plus), mais son écriture, digne d’un jouvenceau de 14 ans fraîchement largué par l’élue de son cœur, est souvent trop grossière – mon dieu, cette scène de rupture… pour convaincre.

Tralala Land.

Non mais c’est quoi ces choré pourries ?!

Oh la belle idée de choisir pour tenir le haut de l’affiche d’une comédie musicale un duo de comédiens qui ne sait ni chanter, ni danser… C’est mignon, c’est chou, et ça nous rappelle combien ils sont humains, mus par des émotions qu’elles sont simples et que vous et moi on les connaît aussi.

Sauf que comme le moindre figurant, désireux de faire son trou à Hollywood, met le couple grave à l’amende dès que la sono ronronne. Un contraste d’autant plus gênant que Ryan s’est mis au piano pour l’occasion et que sa maîtrise est bien réelle.

Du coup, les voir, lui et Emma, claudiquer comme des pingouins sous MDMA dans tous les morceaux musicaux est d’autant plus désagréables que leurs cordes vocales rouillées en viendraient presque à rendre inaudibles les rares morceaux réussis.

San Adreas : the Musical

Oui, la promo est une honte

Entre les « FILM DE L’ANNEE » et les « IMPOSSIBLE DE NE PAS AIMER CE FILM », il ne manque qu’un « NOUS TUERONS UN CHATON A CHAQUE CRITIQUE NEGATIVE » ou un « LES HATERS MOURRONT TOUS DE CHLAMYDIA PURULENTE » pour que le tableau soit complet.

Passons sur les déclarations mises en avant, proclamant que La La Land est le meilleur film d’une année (commencée depuis moins de deux mois), pour nous concentrer sur l’essentiel. À vouloir souligner la quasi-unanimité autour du métrage, plutôt que sur ses qualités intrinsèques ou le plaisir ressenti à son visionnage, la promotion panzer du film restera dans les mémoires comme une des plus désagréables vues depuis longtemps.

#Vomi

Si vous aussi, vous avez ressenti un des violents sentiments évoqués plus haut, estimez-vous vengé. Peu importe, que des millions de fous furieux se ruent devant La La Land. Le film est sans doute loin d’être parfait, mais il vaut mieux qu’un gros paquet de films sortis depuis un gros paquet de semaines (même si on n’a pas toujours envie de le reconnaître).