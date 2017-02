Underworld vs Resident Evil : quelle saga est la plus bêtement cool ?

Après l'épisode 6 de Milla Jovovich contre les zombies, l'épisode 5 de Kate Beckinsale contre les loup-garous dans Underworld : Blood Wars.

D'un côté, il y a Kate Beckinsale la vampire qui affronte des loup-garous dans un paysage urbain gothique et bleuté depuis 2003 dans Underworld. De l'autre, il y a la mutante Milla Jovovich, poursuivie par Umbrella et des zombies dans Resident Evil depuis 2002.

Après s'être évitées dans les salles de cinéma françaises au fil des années et des épisodes, avec néanmoins une sortie commune en 2012 (Nouvelle ère en février, Retribution en septembre), les deux franchises se croisent enfin en 2017 : Blood Wars arrive le 15 février, trois semaines après la sortie de Chapitre final.

C'est plus le destin que le hasard, tant les deux franchises fonctionnent en miroir, pour le meilleur et pour le pire. Retour sur les nombreux points communs entre ces deux morceaux grandioses de cinéma bis de luxe, qui se disputent l'amour déviant mais logique des fans.

LE PLUS SEXY

Des deux côtés, il y a une actrice et reine de la saga a priori douée, qui a gagné en reconnaissance à mesure qu'elle a perdu en crédibilité. Avec une filmographie éclipsée par le succès de sa franchise.

Lorsqu'elle accepte le rôle de Selene en 2003, Kate Beckinsale a été propulsée par Pearl Harbor de Michael Bay, mais a un goût évident pour le cinéma d'auteur : elle a débuté chez Kenneth Branagh, a tourné avec Whit Stillman, James Ivory ou encore Lisa Cholodenko, et a récemment repris du poil de la bête avec Love & Friendship. Entre les épisodes de la saga, elle tourne Aviator de Scorsese, et s'affaire dans quelques films indé passés inaperçus, dans l'ombre de superproductions boursouflées (Whiteout, Contrebande, Total Recall). Mais Underworld a vampirisé sa filmo, comme elle l'expliquait elle-même il y a quelques mois : "C'est un peu déprimant que ce soit probablement ce qui restera sur ma tombe."

Kate Beckinsale dans Aviator

Avant les zombies, Milla Jovovich est surtout la Leeloo, la Jeanne d'Arc, l'épouse et la muse de Luc Besson. Débarrassée du cinéaste français, elle s'exporte aux Etats-Unis et apparaît chez Spike Lee, Wim Wenders, Michael Winterbottom et Ben Stiller. Mais c'est avec Resident Evil qu'elle explose en 2002. Malgré quelques tentatives ailleurs (Escapade fatale de David Twohy, Stone de John Curran, le méconnu Bringing Up Bobby de Famke Janssen), elle reste associée à ce personnage. Mais Milla, elle, en est fière, et défend sa franchise maritale avec amour.

Milla Jovovich dans Le Cinquième Élément

VICTOIRE : Kate Beckinsale. Parce qu'elle porte une moue et une douceur malgré sa combinaison en cuir, qu'elle a un accent british, et qu'elle a conscience qu'Underworld plaît plus à son banquier qu'aux cinéphiles.

LE PLUS PRO

En plus de trouver leur franchise, les deux actrices ont trouvé un mari. Kate Beckinsale s'est mariée avec Len Wiseman, réalisateur des deux premiers Underworld et producteur des suivants, après le tournage du premier. Milla Jovovich, elle, est la femme de Paul W.S. Anderson, maître de la saga (réalisateur de quatre épisodes, producteur et scénariste de tous les films)

Après deux Underworld, Len Wiseman s'est envolé vers les hautes terres hollywoodiennes avec Die Hard 4 - Retour en enfer. C'est un succès en salles, qui lui permet de foncer dans le mur avec le remake de Total Recall en 2012. Depuis, il a perdu Kate Beckinsale (divorce en 2015) et sa carrière : il a réalisé quelques pilotes de série, et est l'un des créateurs de la version TV de Sleepy Hollow.

Len Wiseman et Kate Beckinsale sur le tournage d'Evolution

Paul W.S. Anderson a beau être méprisé par l'assemblée, c'est un business man malin et éventuellement un réalisateur intéressant : il a été très remarqué avec son premier film Shopping, Mortal Kombat a été apprécié à l'époque et le jouissif Event Horizon est devenu un petit film culte. Revenu à la saga Resident Evil depuis le quatrième épisode pour s'amuser avec la 3D, il a enchaîné les petits succès : Alien vs Predator, Course à la mort, Les Trois Mousquetaires. Pompéi a été un échec, mais peu importe : Paul W.S. Anderson est un réalisateur prolifique, qui touche la corde sensible de nombreux spectateurs, et a initié plusieurs franchises (Resident Evil donc, mais également Alien vs Predator et Course à la mort).

VICTOIRE : Resident Evil avec un Paul W.S. Anderson qui a creusé un filon en or, et a su s'installer à la tête d'un petit empire.

Paul W.S. Anderson et Milla Jovovich sur le tournage de Retribution

LE PLUS ORIGINAL

Underworld peut a priori se vanter d'être un scénario original là où Resident Evil est une adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo - à laquelle il ressemble plus qu'il n'y paraît vu la tournure ridicule prise par certains épisodes. Sauf que la réalité est moins claire : Underworld est un recyclage de clichés (les vampires aristo dans un château gothique, les loup-garous en loubards), et Resident Evil pose ses grosses fesses sur la saga Capcom pour créer un univers grotesque, avec la mention d'Umbrella à tous les coins de rue et quelques personnages emblématiques pour justifier le titre.

Au fil des épisodes, les deux franchises ont sombré dans le mauvais goût à grand renfort de clones, manipulation génétique et trahisons à la pelle pour confortablement s'installer dans une mythologie de série B. Alice et Selene ont désormais vaincu la mort pour gagner des pouvoirs de plus en plus ridicules (voir la vampire qui se déplace comme Flash dans Blood Wars), ont traversé les âges et vu leur monde être pris par le chaos, et ont toutes les deux fini par succomber à la biologie classique avec une fillette. A ce stade, parler d'originalité est donc une mauvaise plaisanterie.

VICTOIRE : Match aussi nul que la somme des talents des scénaristes.

LE PLUS GIRL POWER

Fuck l'amour : ni Alice ni Selene n'ont besoin d'un homme et d'amour pur pour survivre et avoir du pain sur la planche. La vampire a certes eu une histoire de coeur importante avec Michael (Scott Speedman) dans les deux premiers films, mais se promène depuis en solo, malgré un Theo James musclé placé dans le coin au cas où.

Alice, elle, est au stade d'évolution supérieur : peut-être parce que le doux Matt a été transformé en Nemesis dans Apocalypse après avoir échangé quelques regards chauds avec elle dans le premier film, l'héroïne fait cavalier solitaire. Elle a beau croiser des mâles fiers de leurs biceps qui pourraient annoncer le début d'un mauvais porno, Alice s'en fiche. Au pire, elle les ignore, et au mieux, elle les tue avec une rage endiablée. Et ce n'est probablement pas un hasard si le seul personnage qui a un peu d'importance dans la saga est une autre femme, Claire Redfield.

VICTOIRE : Castratrice Alice, qui permet au moins à Resident Evil de ne pas avoir assommé le spectateur avec une love story.

Resident Evil : Retribution

LE PLUS LOGIQUE

Au risque de sombrer dans un fou rire incontrôlable qui prendra le relais d'une grimace non identifiable, il sera difficile de ne pas voir Resident Evil comme un attentat aux neurones. Celui qui tentera de recoller les révélations finales du sixième film au premier opus réalisera ainsi quel degré de bêtise a été à l'oeuvre dans cette franchise, qui aura pris soin d'accumuler les twists, personnages et décors pour essayer de masquer sa connerie follement amusante.

A côté, Underworld brille par sa simplicité toute relative. Le Soulèvement des lycans, avec Rhona Mitra à la place de Kate Beckinsale, revient sur le Romeo et Juliette évoqué dans quasi tous les épisodes, et globablement la série se contente de répéter la même histoire - les lycans sont les ennemis, mais attention aux vampires traîtres. C'est très bête, mais ça a le mérite d'être acceptable.

VICTOIRE : Underworld.

Underworld : Le Soulèvement des lycans

LE PLUS MELOMANE

S'il fallait encore trouver un lien entre les deux sagas, il sera du côté de la musique : Paul Haslinger, ex Tangerine Dream, a composé la musique de trois Underworld (le premier, le troisième et le quatrième), avant que Paul W.S. Anderson ne fasse appel à lui pour Resident Evil : Chapitre final. Avant lui, Marco Beltrami avait composé la musique du premier Resident Evil (en collaboration avec Marilyn Manson). Beltrami ayant pris le relais de Paul Haslinger pour le deuxième Underworld.

Underworld se prend très au sérieux, avec des envolées lyriques et orchestrales pour donner à la chose des airs de grande tragédie épique - voir le morceau Eternity and a Day de Paul Haslinger. Resident Evil a une approche plus légère, avec notamment Marilyn Manson pour le premier et Tomandandy pour Afterlife et Retribution.

VICTOIRE : Resident Evil qui assume le côté fun de l'entreprise pour offrir des moments de pur plaisir régressif, comme le thème principal du premier film composé par Marilyn Manson ou le générique gratuit de Retribution.





LE PLUS SURVITAMINE

Si l'envie de voir Alice et Selene s'affronter dans leur version d'Alien vs Predator est puissante, c'est parce que les deux héroïnes sont dotées de capacités folles, aussi impressionnantes que risibles : maniement des armes, maîtrise du combat au corps à corps, résistance folle aux coups, sans parler de capacités dignes de mutants. Les franchises ont donc cumulé les scènes d'action démentielles, à grand renfort de mitraillettes, épées, voitures, motos, courses-poursuites, explosions et cascades diverses et variées.

Difficile de déterminer qui a été le moins pire dans l'histoire : Underworld a eu tendance à répéter les mêmes motifs (castagnes, flingues et coups de pieds dans un hall ou une cave) sans réellement offrir de grande scène d'action mémorable, et Resident Evil a depuis longtemps noyé ses ambitions irrésistiblement drôles dans un nuage d'effets numériques. La saga d'Alice est probablement plus délirante pour l'amateur d'action (voir Retribution, qui ne s'embarasse même plus d'un scénario pour enchaîner les morceau de bravoure), même si le montage et la mise en scène sont souvent désastreux.

VICTOIRE : Petit avantage pour les Resident Evil décérébrés, qui vont plus loin, avec plus de folie et moins de prudence.

Resident Evil : Retribution

LE PLUS BEAU

Un bien grand mot pour parler de deux sagas qui ont la sale habitude d'agresser les rétines. Mais dans la course au mauvais goût dévastateur, Resident Evil a une longueur d'avance : fonds verts minables, CGI affreux, doublures numériques, overdose de ralentis, et un goût immodéré pour le numérique, sous toutes ses formes, pour augmenter la mise en scène. L'arrivée de la 3D a vraisemblablement allumé une lumière dans l'esprit dérangé de Paul W.S. Anderson, qui s'amuse comme un môme effrayant depuis.

En comparaison, Underworld a des allures de Fincher. A défaut d'être originale ou audacieuse, la direction artistique est cohérente, avec un code couleurs sobre qui pose un voile gris et bleuté séduisant sur les aventures de Selene. Au lieu de virtuellement se réinventer à chaque épisode comme Resident Evil, qui passe d'un désert à la Mad Max à un lac glacé en Russie, Underworld s'accroche à sa ville gothique anonyme et ses paysages glacés. L'aspect européen, avec l'omniprésence de l'architecture, joue un rôle non négligeable.

Et lorsque la franchise s'aventure sur de nouveaux territoires dans Blood Wars, c'est pour s'installer dans un château peuplé de vampires, qui rappelle indéniablement Game of Thrones. Là encore, rien de bien fou, mais des valeurs sûres.

VICTOIRE : Underworld, qui a su poser des barrières pour ne pas se noyer dans un océan de kitsch.

Underworld : Blood Wars

LE PLUS FIER

Les budgets des deux franchises sont semblables : entre 20-30 et 65-70 millions, les épisodes les plus chers étant probablement les pires (Nouvelle ère, Retribution). Mais au box-office, c'est une autre histoire.

Underworld a connu un pic avec Nouvelle ère en 2012 (160 millions dans le monde), en grande partie grâce à la 3D, qui attire et rapporte plus. Mais Blood Wars aura vraisemblablement du mal à atteindre les 95 millions de recettes du premier film, qui sera dans tous les cas plus rentable vu son coût inférieur.

Resident Evil (qui a un épisode de plus à ce jour) a également touché un sommet avec la 3D en 2010 avec Afterlife : plus de 300 millions dans le monde. Retribution est redescendu (240 millions), et Chapitre final aura du mal à briller : s'il lui reste encore la Chine, sa carrière américaine est minable (25 millions, pire score de la franchise). Il devrait terminer sa carrière aux alentours d'Extinction, qui n'était pas en 3D.

VICTOIRE : Si les deux sagas ont fatigué le public, Resident Evil a engrangé plus de dollars de manière quasi constante.

Resident Evil : Afterlife

RAPPORT FINAL

Alice l'emporte, grâce à une bêtise qui frôle l'audace.

Et c'est Paul W.S. Anderson qui aura le mot de la fin, via la tagline de laffiche d'Alien vs Predator : "Peu importe qui gagne, on perdra". Preuve que le cinéaste est probablement moins bête qu'il n'y paraît.