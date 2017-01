Golden Globes 2017 : suivez la cérémonie à partir d'1h du matin

Cette nuit a lieu la 74e cérémonie des Golden Globes qui récompense les meilleurs films et séries de l'année 2016. Suivez notre live tout au long de la nuit.



La saison des récompenses rentre dans sa dernière ligne droite cette nuit avec les Golden Globes. Un mois et demi avant les Oscars c'est la première grosse cérémonie de récompenses. Cette année La La Land, le nouveau film du réalisateur Damien Chazelle (Whiplash) a reçu le plus de nominations avec sept citations, il est suivi de près par Moonlight et Manchester by the Sea.

Toutes les nominations pour le cinéma juste ici.





Mais les Golden Globes c'est également les séries télévisées. Du côté des séries dramatiques ont retrouvera notamment Stranger Things et Westworld. Pour les comédies, Mozart in the Jungle remet son titre en jeu face à Atlanta et Veep entre autres. Enfin pour les mini-séries et téléfilms, American Crime Story fait figure de favori devantThe Night of et The Night Manager.

Toutes les nominations pour les séries juste ici.

LES MOMENTS À NE PAS RATER

1h : Début du live de la cérémonie avec le tapis rouge et nos pronostics.



2h : Début de la cérémonie



2h30 : Remise de la meilleure mini-série avec une compétition acharnée entre American Crime Story : The People v OJ Simpson, The Night Of et The Night Manager.



3h : Remise de la meilleure série dramatique avec un combat très serré entre Stranger Things, The Crown, Westworld, This is Us et Game of Thrones



3h30 : Remise du meilleur scénario



4h : Meryl Streep recevra le Cecil B. DeMille Award pour l'ensemble de sa carrière. L'année dernière il s'agissait de Denzel Washington.

A partir de 4h15 : Remise des grosses récompenses cinématographiques avec le meilleur réalisateur, les meilleurs acteurs et actrices et surtout le sacre du meilleur film dramatique et de la meilleure comédie ou musical.



5h: Fin de la cérémonie avec le meilleur film dramatique : Moonlight et Manchester by the Sea sont les favoris.