Le mal-aimé : Birth, l'histoire d'amour polémique entre Nicole Kidman et un enfant

Parce que le cinéma est un univers à géométrie variable, soumis aux modes et à la mauvaise foi, Ecran Large, pourfendeur de l'injustice, se pose en sauveur de la cinéphilie avec un nouveau rendez-vous. Le but : sauver des abîmes un film oublié, mésestimé, amoché par la critique, le public, ou les deux à sa sortie.

"Joli navet" (Télérama)

'"Particulièrement austère et ambigu" (Slate)

"La plus grande histoire d'amour jamais contée ou une bête fable new age qui blablate à n'en plus finir ?" (Score)





LE RESUME EXPRESS

Dix ans après la mort brutale de son mari Sean, Anna est sur le point d'épouser Joseph pour mener une confortable vie dans les sphères chic de New York. Jusqu'à ce qu'un enfant se présente chez elle : il affirme être Sean et lui demande de ne pas se remarier.

D'abord amusée, Anna est troublée par ce garçon obsédé par elle. Peu à peu, il lui raconte des détails sur leur passé, et le doute s'installe. Anna est alors convaincue qu'il s'agit bien de son amour perdu, et glisse peu à peu vers ce qui ressemble à de la pédophilie romantique.

ATTENTIONS SPOILERS

Le môme est en réalité un futur sociopathe qui a récupéré des lettres d'amour d'Anne écrites à Sean pour glaner les détails de leur passé. Lorsqu'il découvre que Sean avait une maîtresse (encore plus flippante que lui) et que leur couple parfait était un mensonge, son rêve est brisé. Il avoue à Anna, qui retrouve sa vie tristement normale et épouse Joseph.

LES COULISSES

Réalisateur de clips et publicités, Jonathan Glazer marque les esprits en 2000 avec son premier film, Sexy Beast : cette histoire de gangsters avec Ray Winston, Ian McShane et Ben Kingsley, qui décroche une nomination aux Oscars, est son ticket d'entrée sur la scène publique.

Alors qu'il commençait à travailler avec avec son co-scénariste Milo Addica sur l'adaptation d'Under the Skin de Michel Faber, qui sera finalement son troisième film, Birth arrive subitement : "J'ai eu l'idée du film quand je marchais dans ma cuisine pour me faire un thé. Je ne suis pas arrivé jusqu'à la bouilloire : un petit garçon dit à une femme qu'il est son mari décédé". Avec l'envie d'écrire une histoire autour de l'idée d'un amour éternel et des mystères des sentiments, sans désir d'aller véritablement vers les territoires du paranormal, il conçoit son deuxième film comme une fable.

Sur les conseils de son producteur, Glazer décolle pour Paris afin de rencontrer Jean-Claude Carrière, le célèbre romancier et scénariste notamment connu pour ses collaborations avec Jean-Paul Rappeneau. Le réalisateur raconte : "Il avait ce livre à propos des histoires d'amours au cinéma, avec des images de toutes sortes de films. Je me souviens qu'il l'a feuilleté. Puis il l'a fermé, et m'a dit, 'Non, ce n'est pas là-dedans'. Il m'a dit que personne n'avait fait de film sur ça, et qu'il n'y avait que deux explications : ça ne peut pas être fait ou personne n'y a pensé".

Le casting de Nicole Kidman, qui avait aimé Sexy Beast, n'a pas été naturel puisque le réalisateur avait prévu de caster une actrice moins connue. "Je ne lui ai pas envoyé le scénario. Elle l'a lu d'une autre manière et m'a appelé. J'étais hésitant : je ne voulais pas que tout tourne autour d'elle. Sa célébrité est tellement partout que j'ai pensé que ça pourrait nuire à la nature délicate du personnage. Mais quand je l'ai rencontrée, tout ça a disparu". Il décide de lui couper les cheveux pour modifier son image, et évacuer le glamour de la star.

Jonathan Glazer travaille avec Carrière pendant huit mois entre Paris et les Etats-Unis. Après 21 versions, et à quelques semaines du tournage, il décident de changer la vision avec son co-scénariste Milo Addica : "On est arrivé à New York avec un scénario sur le petit garçon. Et puis le film qu'on a fait était sur cette femme. Beaucoup de choses se sont cristallisées à mesure qu'on approchait du tournage. On écrivait des scènes le jour avant de les tourner, on les donnait à Nicole le jour même".

Le cinéaste joue avec le feu avec des méthodes loin de respecter les codes d'un film de studio : "On leur avait vendu un scénario, un casting... et puis on leur a annoncé qu'on allait tout réécrire en cours de route. Il y a eu beaucoup de gens mécontents..."

Lorsqu'il est présenté à Venise, le film est hué. Glazer s'en félicitera, de la même manière qu'il le fera quelques années plus tard avec Under the Skin, lui aussi accueilli avec les mêmes sentiments contrariés.

LE BOX-OFFICE

Moyen. Avec un budget d'une vingtaine de millions, Birth a terminé sa carrière aux alentours de 24 millions. En France, il a attiré environ 171 000 spectateurs.

La sortie du film a été associée à un ridicule parfum de scandale à cause de la scène où Nicole Kidman prend un bain avec Cameron Bright, qui avait alors 11 ans. Le réalisateur et les acteurs répètent que la scène a été tournée afin de parfaitement protéger le jeune acteur, avec des combinaisons pour mimer la nudité et plusieurs angles qui leur ont permis de filmer en solo, mais la polémique traîne.

Des années plus tard, Nicole Kidman dira de Birth que c'est l'un des films les plus mal aimés de sa carrière, et que cette fausse polémique a détourné l'attention de vrai sujet de l'histoire.

LE MEILLEUR

Dès les premiers instants, où la caméra flotte derrière un homme qui court dans un parc, bercée par la musique magnifique d'Alexandre Desplat, Birth saisit. Cette longue introduction nue, dénuée des avalanches de noms d'acteurs et technciens, envoûte par sa discrète radicalité, loin de correspondre aux coutumes hollywoodiennes.

Cette force saisissante et silencieuse, Jonathan Glazer en fera le principal argument de son deuxième film. Une autre scène de Birth renvoie à cette introduction : ce long plan fascinant de deux minutes sur Nicole Kidman, plus seule que jamais au milieu du public d'une salle de concert, où le réalisateur s'attarde sur le visage, les yeux, le doute, la terreur de cette femme au bord du gouffre. L'actrice (nommée aux Golden Globes) y est fabuleuse.

Le parfum de mystère inquiétant qui flotte sur le film lui donne une vraie identité, qui se dérobe plusieurs fois à la compréhension du spectateur. A la lisière des genres, avec des promesses tour à tour ridicules et dérangeantes, Birth est un objet inhabituel qui prend le risque de pas satisfaire avec une chute ou une réponse prémâchée. C'est probablement une erreur pour certains, mais c'est surtout un parti pris fort et évocateur.

La peinture sinistre de la bourgeoise new-yorkaise donne à cette relation troublante entre Anna et l'enfant une couleur chaude, presque salvatrice, comme une bouée de sauvetage qui lui permettrait de ne pas disparaître dans cet océan glacial et chic. Il y a d'ailleurs quelque chose de beau dans le choc de cet enfant confronté au monde tordu des adultes, où une histoire d'amour pure et idyllique se révèle n'être qu'une relation tordue, remplie de zones d'ombre. La fin d'une innocence tordue mais pure.

Birth n'est pas un film classique. Il résiste aux attentes, n'a pas peur de déconcerter, désarçonner, décevoir même. Le trouble de l'héroïne, aspirée malgré elle dans une petite folie, se propage dans le film, qui n'a pas peur de s'épanouir dans l'étrange - cette scène de révélation angoissante avec une Anne Heche saisissante, la fameuse scène de la baignoire. Glazer confirmera son appétit pour l'étrangement beau dans Under the Skin, son odyssée au-delà du réel avec Scarlett Johansson sortie en 2014.

LE PIRE

Malgré une belle idée, Birth patine un peu dans sa narration. Maintenir le cap pendant environ 1h30 n'est pas chose aisée avec un tel goût pour le doux mystère et une mise en scène contemplative - d'autant plus que le film se déroule dans une poignée de décors. Et lorsque le film décide d'adresser la grande énigme de l'histoire, c'est au risque de briser le charme.

Surtout, il y a aura l'impression pour certains d'avoir été berné. "Tout ça pour ça". Car le drame intimiste et portrait de femme profondément brisée se cache derrière une fable fantastique new age, qui trompe autant l'héroïne que le spectateur. Le voyage est cohérent mais éventuellement frustrant pour celui qui pensait s'embarquer dans une histoire de genre sous l'égide de film d'auteur.

Aussi : la fin qui dénote tant elle manque de cette retenue singulière qui faisait la force du film. La symbolique poussive de Nicole Kidman en pleurs au bord de l'océan, en robe de mariée, dans un long plan qui n'a plus grand chose de mystérieux, n'est pas à la hauteur du trouble généré par Birth jusque là, et qui appelait une conclusion plus sobre, plus obscure.

