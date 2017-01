Resident Evil : et si la saga avec Milla Jovovich était au fond une fidèle adaptation des jeux vidéo ?

Et si la saga de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, qui s'achève avec Chapitre final cette semaine, était au fond une adaptation fidèle des jeux vidéos Resident Evil ?

Ce n'est pas un hasard si Resident Evil 7, qui arrive ce mois-ci sur consoles, a des airs de renaissance totale : en deux décennies, la saga culte de Capcom s'est fourvoyée pour creuser sa propre tombe, avec des épisodes de plus en plus grotesques, très loin de la formule originale.

D'une horreur insidieuse basée sur l'exploration et les énigmes, la franchise est passée à la série B explosive et bruyante, parfois très sympathique mais définitivement loin des origines. En somme : si les premiers jeux étaient des hommages évidents aux films de Romero et au cinéma de genre, les derniers pourraient intéresser Jason Statham.

Malgré une filmographie moins inintéressante qu'elle n'en a l'air, Paul W.S. Anderson mérite en grande partie le mépris des fans, sauf sur un point : ses films sont malheureusement devenus des adaptations fidèles des jeux vidéo, dans toute leur laideur et bêtise.

RESIDENT EVIL : INTERSECTION

Quand Paul W.S. Anderson récupère l'adaptation du jeu vidéo culte de Capcom, un rêve s'est envolé : celui de voir George Romero réaliser ce film. Dès 1999, le cinéaste culte travaille avec le studio pour le concrétiser, avant que tout ne s'écroule. Version chez Capcom : "Son scénario n'était pas bon, donc il a été viré". Version de Romero : "Je ne pense pas qu'ils voulaient être dans l'esprit du jeu vidéo, mais qu'ils voulaient plus faire un film de guerre. Donc je pense qu'ils n'ont jamais aimé mon scénario".

A l'époque, Anderson est l'homme qui a soit-disant brisé la malédiction des adaptations de jeu vidéo avec Mortal Kombat, gros succès en 1995. Le délicieux Event Horizon, et dans une certaine mesure Soldier, ont convaincu les amateurs de films de genre, à défaut de gagner au box-office.

Côté consoles, l'âge d'or de la série est passé. Après Resident Evil en 1996, Resident Evil 2 en 1998 et Resident Evil 3 : Nemesis en 1999, la magie s'estompe. Code Veronica en 2000, premier épisode sur Playstation 2, tente de moderniser la recette avec une caméra mobile et un nouveau décor, mais le public ne suit pas. Les ventes se sont écroulées : 5 millions pour le deuxième jeu, 1,4 millions pour Veronica.

En 2002, lorsque le film avec Milla Jovovich donne la nausée aux fans, la gueule de bois est générale. Capcom a commencé son recyclage intensif avec un remake du premier Resident Evil et Resident Evil Zero sur Gamecube. Au lieu d'avancer, on rembobine : pour remettre en scène le premier épisode culte, et raconter les événements qui ont précédé le cauchemar initial aux côtés de ce second couteau Rebecca Chambers. Les étiquettes de remake et prequel, ainsi que quelques nouveautés comme le partner zapping (qui permet dans Zero de jouer avec les deux personnages), ont un goût amer. Une page est tournée.

RESIDENT EVIL : CONFUSION

Le succès fou du premier film avec Jovovich (une centaine de millions au box-office pour un budget de 33) surprend. Les conséquences, beaucoup moins. Paul W.S. Anderson produit et écrit Apocalypse, réalisé par Alexander Witt (qui n'a heureusement rien réalisé depuis). Cette suite est pire encore, notamment parce qu'elle bafoue des éléments cultes du jeu (Jill Valentine et Nemesis), en plus de faire de son héroïne une sorte de warrior et espionne génétiquement modifiée, dotée de capacités surnaturelles.

Mais sur consoles, Resident Evil perd aussi la tête. En marge de la saga officielle, Capcom ouvre une brèche avec Dead Aim, un jeu de tir compatible avec le Guncon de Playstation, et Outbreak, les premiers épisodes jouables en ligne, centrés sur un groupe de survivants "normaux". Nouveaux décors mais même histoire, nouveaux personnages mais aucun héros mémorable : la saga use ses cartouches sans honte ni imagination, aveuglé par le pouvoir de la marque.

RESIDENT EVIL : DESTRUCTION

Sorti en 2007, Extinction n'a de Resident Evil que son nom et quelques vagues références. La super-héroïne Alice évolue désormais dans une Amérique désertique à la Mad Max, où elle s'allie à une autre fille badass qui serait apparemment Claire Redfield, et crame des oiseaux avec ses dons de télépathe des enfers. C'est une vaste plaisanterie, qui creuse encore un peu plus le fossé de l'amusante série B avec des expériences et des laboratoires remplis de clones.

Mais là encore, la franchise de films avance main dans la main avec celle sur consoles. En 2005, Resident Evil 4 a métamorphosé la série avec une aventure explosive où Leon Kennedy, devenu une sorte de Jack Bauer, va chercher la fille du président des Etats-Unis qui a disparu en Espagne. Il tombe ainsi au milieu d'une secte construite autour d'un parasite, qui prend le contrôle des villageois pour en faire des super-zombies. Adieu les angles de caméra prédéfinis et le silence pesant : le retour de Leon est un cauchemar tonitruant avec une caméra collée à son épaule, une armée de monstres à affronter et des séquences d'action folles. D'une efficacité redoutable, le résultat a un charme indéniable. Mais ce charme est à des années lumière des premiers épisodes de la saga.

En 2007, The Umbrella Chronicles, suivi en 2012 de The Darkside Chronicles, permet de revivre un best of des premiers épisodes sur Wii. Derrière la tentation nostalgique, il y a une entreprise claire de réécriture voire de destruction, initiée dès les années 2000 avec la série des Gun Survivor, qui reposait sur le même principe (réduire les épisodes précédents à un concentré de shoot et d'action).

Preuve que l'identité de la série était vite diluée dans le business : l'un des épisodes de Gun Survivor remixe Dino Crisis, tentative sympathique de Capcom de marier Resident Evil à la sauce Jurassic Park, qui aura viré au WTF complet en trois épisodes (le deuxième est un jeu d'action et le troisième se déroule dans l'espace).

RESIDENT EVIL : INVASION

L'attaque des clones d'Afterlife, l'arène géante sous un lac de Sibérie dans Retribution : redevenu réalisateur de la saga désormais en 3D, Paul W.S. Anderson a repoussé les limites de mauvais goût et de l'absurdité la plus totale. De bêtement simple, l'histoire devient simplement ridicule, avec une somme épuisante de twists et réécritures de la mythologie.

Mais le public suit en masse, et le succès est plus grand à chaque nouveau film. Le mouvement est général : si Resident Evil 4 a redressé la barre côté finances, Resident Evil 5 est un carton inespéré avec un record de ventes (7 millions) en 2009. Pile entre Extinction et Afterlife. A celui qui assure que les films avec Milla Jovovich sont une insulte aux jeux vidéo, ce cinquième épisode, où Chris Redfield et Sheva atomisent l'Afrique touchée par un méchant virus, offre une foule de réponses parfaites.

De Jill Valentine qui réapparaît en ninja démoniaque car contrôlée par un scarabée sur la poitrine au combat final contre un Wesker mutant au milieu d'un volcan, le choc est immense. Celui qui était tombé amoureux de Resident Evil dans les couloirs faussement calmes du manoir ou dans les laboratoires angoissants de Racoon City pourra s'étouffer. D'un cauchemar solitaire construit sur l'isolation, la série est devenu un manège bruyant et mécanique, à digérer en coopération pour partager les rires.

Revelations en 2012, avec Jill et Chris sur un paquebot contaminé, et Revelations 2 en 2016, avec Claire et Barry Burton sur une île isolée, tentent timidement de ramener la série vers ses racines - avec de nombreux clins d'oeils aux premiers épisodes, et une ambiance plus travaillée. Mais le public s'en contrefiche. Resident Evil 6 et Resident Evil : Retribution, tous deux sortis en 2012, sont des succès massifs.

RESIDENT EVIL : COMPARONS

Si Paul W.S. Anderson a choisi de créer une nouvelle héroïne pour s'écarter de la mythologie des jeux, il a vite pris soin de leur tendre une main dégueulasse aux gamers avec de nombreuses références. Jill Valentine, Albert Wesker, Claire et Chris Redfield, Leon Kennedy, Carlos Oliveira, Ada Wong et Barry Burton se retrouvent ainsi aux côtés de Milla Jovovich, avec plus d'attention portée à leurs costumes qu'à leurs personnalités. Inutile de compter les moments où le personnage à l'écran dit ou fait quelque chose qui ne ressemble pas à son alter ego sur consoles : le réalisateur, scénariste et producteur de la saga n'accorde vraisemblablement qu'une importance toute relative à ces questions.

Sauf que là encore, Capcom a donné le la. Pourquoi Jill Valentine, réchappée du manoir, décide t-elle de troquer sa tenue de commando contre une mini jupe et un haut moulant pour affronter à nouveau l'horreur dans le troisième opus ? Pourquoi Sherry a t-elle hérité d'un don de régénération grâce au virus G ? Pourquoi Leon semble t-il presque redécouvrir les zombies dans Resident Evil 5 ?

Sans oublier les questions posées par Resident Evil Zero par rapport à quelques événements et personnages, comme Rebecca et Wesker. Une tonne de documents disséminés dans la série tente de combler ces trous, mais une évidence : la série n'a pas peur de créer des incohérences narratives, et aura transformé tous ses personnages en super-héros quasi invincibles, capables de prouesses aussi crédibles que celles de Milla Jovovich.

Peu à peu, les jeux comme les films ont épaissi l'histoire jusqu'à la rendre grossière, incompréhensible et complètement ridicule. Du virus créé en laboratoire au parasite Plagas de la secte espagnole, de l'Ourobouros en Afrique au virus de Revelations 2 qui s'active grâce à la peur, du Tyran dans un complexe sous-terrain au T-Rex mutant de Resident Evil 6 en plein milieu d'une mégalopole chinoise, de la famille cachée de Wesker à la société Tricell qui reprend les travaux d'Umbrella, la saga a gagné une dimension ridicule proche du cinéma de Michael Bay.

Il n'y a qu'à voir la trajectoire de Wesker (passé du simple traître au mutant à la Matrix) et Ada (qui se retrouve avec un méchant clone) pour constater que les films n'ont pas été bien loin pour trouver le quota de grotesque. En grandissant à chaque nouvelle aventure pour s'éloigner de Raccoon City, la série est devenue un monstre diffome et indigeste. Pourquoi s'étonner alors que les films soient des séries B absurdes, pleines d'incohérences et de morceaux de bravoure kitsch ?

RESIDENT EVIL : UN NOUVEL ESPOIR

Le destin de Resident Evil au cinéma et sur consoles est étroitement lié. Janvier 2017 marque a priori la fin de la saga avec Milla Jovovich, de retour une dernière fois dans Chapitre final pour sauver le monde, mais également la renaissance de la saga vidéoludique avec Resident Evil 7, qui négocie un virage sec. Bien sûr, le film laisse la porte ouverte à une suite. Bien sûr, Resident Evil 7 est encore un étrange mystère aux airs tenaces et opportunistes d'Outlast et compagnie, qui a beaucoup à prouver pour défendre sa place et son titre.

Dire que la saga créée par Shinji Mikami et Tokuro Fujiwara s'apprête à entrer dans une nouvelle ère est une évidence. Impossible de savoir si la prochaine phase sera un retour aux sources, une refonte totale, une bonne surprise ou une nouvelle farce. Mais les fans répondront sans nul doute présents, menés par l'espoir. Et dans tous les cas, il leur restera toujours le remake de Resident Evil 2, prévu pour 2017 et qui a tout d'un fantasme tant l'original était grandiose. Dans le pire des cas, l'héritage de Resident Evil restera sauf - au moins dans la mémoire des fans.