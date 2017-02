Chez nous : Critique non sponsorisée par le FN

MAUVAIS GENRE

2017 avait à peine commencé que la politique débordait : l'apparition en janvier de la bande-annonce de Chez nous déclenche de vives réactions au FN, qui parle d'un navet scandaleux dont le budget devrait être ajouté aux comptes de campagne de leurs adversaires. Pourquoi ? Parce que le film de Lucas Belvaux tourne autour d'une infirmière candide (Emilie Dequenne) enrôlée par un parti d'extrême-droite dirigé par une blonde (Catherine Jacob).

C'est paradoxalement grâce au FN que le nouveau film de Lucas Belvaux, qui retrouve Émilie Dequenne après le tendre Pas son genre en 2013, a gagné une place sur la scène médiatique, suscitant débats et curiosité. Sauf que Chez nous est au final très loin de mériter ce parfum sulfureux.

Catherine Jacob, entourée de Stéphane Caillard et Emilie Dequenne

Si l'équipe a un temps essayé de minimiser la chose, Lucas Belvaux a vite assumé l'évidence : Chez nous vise directement le FN. Agnès Dorgelle, venue à la politique grâce à son père duquel elle s'est dissociée pour dédiaboliser son propre parti d'extrême droite, est incontestablement une version de Marine Le Pen (avec un zeste de Marion Maréchal-Le Pen et Nadine Morano, selon le réalisateur). Une femme politique ambitieuse, manipulatrice, froide et professionnelle, capable de toucher une corde sensible chez les électeurs pour créer une énergie folle dans les salles de meeting.

Dans cette entreprise qui aborde le populisme institutionnalisé et la perte de repères d'un électorat qui n'a plus les armes pour interpréter les signaux, le réalisateur a été aidé par l'écrivain Jérome Leroy, auteur du Bloc, un roman publié en 2011 où il raconte comment un parti d'extrême droite est parvenu au pouvoir. Agnès Dorgelles y figure déjà, mais Chez nous n'en est pas une adaptation. Le réalisateur de La Raison du plus faible et Rapt a privilégié une approche plus terre-à-terre, moins dans les arcanes du pouvoir que du côté du peuple. Et c'est certainement sa faiblesse.

Le personnage d'Agnès Dorgelle, fortement inspiré par Marine Le Pen

Ce Chez nous se révèle ainsi terriblement inoffensif et attendu. Articulé autour du parcours amer d'une citoyenne exemplaire péchée par le parti, qui la sélectionne malgré elle pour en faire un étendard respectable, le scénario manque de la finesse nécessaire à ses ambitions. Le conflit familial avec le père communiste ("Je serai jamais le père d'une fasciste"), le discours douteux de l'amie dont la parole est peu à peu libérée ("On peut plus rien dire, sans dec !"), l'amant lié au courant le plus extrême du parti : Lucas Belvaux et Jérôme Leroy passent par tout l'éventail attendu pour cartographier cette France tant discutée.

Chez nous semble pourtant tourner autour du sujet sans l'affronter, ou en dire quelque chose de véritablement poignant ou nécessaire. La mise en scène très terne, le montage fonctionnel et l'interprétation des acteurs, qui manque de dimension, donnent à la chose des allures de téléfilm. Que l'histoire intime de l'héroïne, avec son amour de jeunesse, occupe une place si centrale dans ses questionnements, n'aide pas.

Emilie Dequenne et Guillaume Gouix

Le centre de gravité de Chez nous est peu politique. Ou du moins, d'une manière si peu inspirée qu'il ne convaic pas. Alors qu'il avait en main des cartes passionnantes, avec la possibilité trop rare d'offrir une vraie plongée dans les rouages de la politique à l'échelle locale, Lucas Belvaux se contente d'accumuler des situations et dialogues attendus, mi-téléphonés mi-grossiers. Il manque au film le temps, l'envie peut-être, de dessiner un portrait nuancé et suffisamment complexe de ce paysage tant discuté.

C'est d'autant plus dommage qu'il vise parfois juste, comme avec cette réunion digne d'un récit d'anticipation où une conseillère en image et communication du parti (interprétée par l'excellente Stéphane Caillard, mieux servie que dans la série Marseille) enseigne aux nouveaux venus l'art de la récupération politique, du cynisme et du mensonge éhonté. Là, le film a un sens, et une force saisissante. Ailleurs, il se contente de montrer et raconter des choses certes intéressantes voire indispensables, mais sans réellement leur faire dire quoi que ce soit.