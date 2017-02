Underworld : Blood Wars - critique hémophile

MY NAME IS BLONDE

Pour qui aime les vampires assoiffés de sang, les loups-garous velus et se désole du traitement pudibond ou superficiel que leur a imposé un certain cinéma fantastique (notamment Twilight), la franchise Underworld fait figure sinon de phare dans les ténèbres, ou à tout le moins de friandise appréciable.

Forte d’un début qui fleurait bon la série B artisanale, d’un deuxième chapitre carrément excellent, au feeling de choc des titans hérité de la Hammer absolument délicieux. Suivirent un troisième épisode tout mou et un quatrième tout pourri, qui laissaient craindre le pire quant au film qui nous intéresse aujourd’hui.

Underworld collection automne hiver

Réalisée par Anna Foerster, ce nouveau segment fait l’excellent choix de se concentrer sur les meilleurs ingrédients de cet inégal pot pourri. Foerster nous arrive des séries Outlander et Esprits Criminels, dont elle a manifestement tiré des leçons en termes d’efficacité et de rythme, comme en témoigne la durée ramassée de Blood Wars, qui s’étale à peine sur 90 minutes, générique inclus. De quoi évacuer ou réduire au minimum les nombreuses sous-intrigues rabattues par la série, qui en étaient venues à l’alourdir inutilement.

LARA PULVÉRISE

Ainsi, Underworld Blood Wars met l’accent sur ses fréquentes scènes d’action. Beaucoup moins cheap que dans les deux précédents épisodes, elles font preuve d’une brutalité sympathique, ne lésinant pas sur l’hémoglobine, les égorgements et autres tripatouillages d’organes internes. Pas de quoi égaler un Raid ou un John Wick, mais le résultat est suffisamment âpre et soigné pour flatter l’appétit de bourrinerie qui anime tout amateur de gore qui se respecte.

"Allez, on arrête les conneries là, et on joue à la balle. Non mais."

Nimbée dans une photo monomaniaque mais travaillée, la direction artistique retrouve aussi un peu de poil de la bête, la réalisatrice revenant aux fondamentaux Hammerien de la saga. Fini les parkings bulgares, Kate Beckinsale retrouve le chemin des demeures rococo pleines de moulures et de vitraux, tandis que le tout s’hybride dans une joyeuse kitscherie avec Game of Thrones, le temps d’un acte situé dans un curieux fort peuplé de vampiresses suédoises. Le résultat est d’un goût souvent douteux, mais au premier degré bienvenu et au parfum de série B réjouissant.

En témoigne le traitement du personnage de Lara Pulver, actrice trop rare, sortie d’une fantasmagorie gothique du temps jadis. Première antagoniste digne de ce nom depuis Bill Nighy, elle insuffle à l’ensemble un mélange de sur-jeu chrismatique et d’humour à froid plutôt plaisant. Son interprétation carnassière et le regard entre malice et empowerement d’Anna Foerster permettent au personnage d’insuffler aux vampires un peu de leur charge sexuelle originelle, tout en nous réservant quelques jolies joutes hallebarde en main.

Lara Pulver, vue dans True Blood et Sherlock.

SUPER RESIDENT WORLD



Pour autant, Underworld Blood Wars ne renie pas les fondamentaux plus nanardeux de la série. Si les sous-intrigues sont circonscrites au maximum, elles renardent toujours autant du goulot, tandis que le scénario de parvient pas à s’extraire d’un conflit entre Lycans et vampires qui ne va nulle part. Difficile de réprimer un soupir de lassitude devant la vertigineuse débilité de l’enchaînement d’alliances et de trahisons, qui feraient passer un épisode de Stargate pour pertinent traité de stratégie militaire. De même, si direction artistique et scènes d’action tiennent la route, il faudra se fader des effets spéciaux très inégaux, tant certains monstres numériques semblent avoir été conçus par des aveugles fraîchement amputés des mains.

Au final, le film évite soigneusement de faire progresser l’intrigue (un énième pouvoir pour Selene, une nouvelle parka pour l’héroïne, avec teinture blonde incluse, et basta), vouée à se noyer au sein de ce qui est désormais une véritable série. À ce titre, le choix d’Anna Foerster derrière la caméra fait sens en cela qu’elle parvient à retrouver le sens de l’efficacité fantastico-gore qui fit le sel de la franchise, mais révèle combien ses producteurs ne l’envisagent plus désormais que comme un produit désincarné.