Seuls : critique du Labyrinthe des Twilight Games à la française

Avec le soutien notamment de Studio Canal, Seuls peut se targuer d’avoir en main des cartes capable de faire mentir l’adage selon lequel le cinéma de genre français serait privé de moyens ou d’ambitions. Et il en faut pour donner vie à ce récit post-apocalyptique (adapté de la BD de Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti) où une poignée d’ados s’éveillent dans un monde vidé de ses habitants, poursuivis par un mystérieux tueur et témoins de phénomènes à la limite du surnaturel.

Le film se permet ainsi de multiplier les décors, naturalistes ou plus stylisés, afin de plonger tête la première dans ce monde où horreur cataclysmique, teen movie et science-fiction s’entremêlent. Et dès lors que Seuls épouse ce mélange relativement inédit d’ingrédients issus du cinoche anglo-saxon, il marque des points. Grâce à un univers plus noir et moralement ambigu que la concurrence, ce récit intrigant parvient à s’inscrire dans la pure tradition du film pour ados, tout en lui injectant un goût du mystère et du trouble typiquement européen.

SEULS CONTRE NOUS

Mais si la seconde partie du métrage réserve de beaux moments, porte haut son ambition, tout en s’avérant moins creuse que Le Labyrinthe ou la conclusion de Hunger Games, le chemin à parcourir jusqu’à l’inquiétant climax du film n’est pas sans encombres. Car si David Moreau est à l’aise avec les figures imposées du genre, il a le plus grand mal à ancrer sa narration et ses personnages dans un écosystème tangible.

La première heure de Seuls confine ainsi au calvaire, tant elle est alourdie par les scories typiques des productions françaises s’aventurant hors des questionnements philosophico-prophylactiques de la philosophie en terrasse germano-pratine. Le jeu des jeunes comédiens est souvent catastrophique, du fait des acteurs eux-mêmes, d’une direction que l’on sent trop lâche, mais surtout à cause de l’écriture même du film et de ses dialogues, qui ne sonnent jamais justes.

Les dialogues et la mécanique interne de cette adaptation se heurtent simultanément à la nécessité légale de vieillir légèrement les personnages, et à l’incapacité du script de les faire sortir des stéréotypes neuneus qui leur tendent les bras. Pas facile de se passionner pour ces gamins aux caractères interchangeables, aux actions répondant à de trop nombreux clichés, coincés dans un univers excitant, mais qui met bien trop longtemps à s’installer.

Jamais totalement raté, plutôt attachant et excitant de par ses ambitions, Seuls souffre, comme beaucoup d’autres productions audacieuses de l’Hexagone, d’un manque de finition préjudiciable en termes d’écriture.