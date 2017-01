Grave : critique carnivore du carnage de Gérardmer

Go Vegan !

Justine est une jeune fille brillante et effacée, végétarienne comme ses parents. Alors qu’elle rejoint une prestigieuse école vétérinaire où étudie déjà sa sœur ainée, elle est amenée dans le cadre d’une séance de bizutage à ingérer de la viande pour la première fois. Une découverte qui va transformer radicalement son quotidien et la révéler à elle-même. Précédé par l’emballement médiatique consécutif au buzz Cannois et à celui de Toronto, où quelques malheureux se sont évanouis en pleine projection, le film est - sur le papier - un parfait exemple du cinéma d’horreur hexagonal, doloriste et trash.

Sauf que pour sa première réalisation, Julia Ducournau nous propose un menu bien différent. Ce qui frappe rapidement dans Grave, c’est la dimension organique de son récit protéiforme. Conte initiatique, teen movie, fable cannibale, roman familial autant récit d’une sororité tragique, le métrage, change constamment de tonalité, mute avec malice sous les yeux effarés du spectateur.

Un bizutage très Brian de Palma...

Un kaléidoscope de chair qui doit avant tout à l’inventivité constante de sa réalisatrice. La caméra et le montage de Julia Ducournau s’attache prioritairement à servir le récit au plus proche de l’émotion propre à chaque séquence, favorisant les innombrables ruptures de ton et leur conférant une étonnante cohérence. On passe ainsi de scènes de bizutage plastiquement renversantes, porteuse d’un effroi palpable, à un véritable film d’horreur estudiantin qui donne parfois le sentiment d’assister à l’improbable fusion entre David Cronenberg et Greg Araki.

La Fête de la Viande

Car si Grave sidère lors de scènes chocs où s’entremêlent sexualité dévorante et insatiable appétit pour la chair, la quête identitaire de Justine pulvérise les limites de l’épouvante ou du film de cannibale. Grâce à une écriture limpide et d’une grande précision psychologique, la narration pousse l’observateur dans ses derniers retranchements, au fur et à mesure que les choix du personnage principal précipitent Grave dans un cauchemar jubilatoire.

Une scène au poil

On a beau y digérer ses petits camarades, disséquer un paquet de bestioles et torturer jusqu’à l’implosion ses semblables, on le fait avec un sens aigu de la dramaturgie et surtout 'une réelle volonté de divertir. Grave ne s’abîme jamais dans le marigot du cinéma de genre faussement provocateur, glauque, pensé comme une performance arty tendance autiste.

Rémi sang famille

Assaisonné d’un humour carnassier, rehaussé de partis pris picturaux inattendus et traversé de séquences parfaitement hallucinatoires, le film échappe à toute classification définitive, nous offrant une épopée protéiforme d’une puissance poétique peu commune. Que des nuées d’étudiants avancent vers leur bizutage, soudain transformés en bétail mutique, ou qu’une scène d’épilation entre sœurs dévisse jusqu’à aboutir à une dévoration élégiaque dopée à l’orgue électrique, Julia Ducournau vient au cinéma français à la manière d’un xénomorphe juvénile pulvérisant une cage thoracique sclérosée.

Sea, Sex and Blood

Bien sûr, le film n’est pas parfait et souffre de menues scories, la faute à une direction d’acteurs par endroits inégale, et l’écriture d’un personnage secondaire trop fonctionnelle. Mais c’est là bien peu de choses, tant cette comptine enragée s’impose instantanément comme un néo-classique affamé. On ne pensait pas une production française capable de relever avec tant de grâce un pareil exploit, mais on se surprend à croire que Grave saura réconcilier les fans de cinéma horrifique et les supporters d’un cinéma dit d’auteur ou perçu parfois artificiellement comme plus exigeant. A table !