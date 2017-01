The Autopsy of Jane Doe : Critique post-mortem

Tour à tour ludique et exigeant, le PIFFF a su au fil des années nous réserver pas mal de surprises. La dernière en date n’est autre que The Autopsy of Jane Doe, film d’ouverture de la sixième édition. Il est également présent au 24e festival du film fantastique de Gerardmer.

Tom Tilden dirige l’entreprise familiale de médecine légale, secondé par son fils, Austin. Un soir, alors qu’une tempête menace et que rude journée de travail s’achève, le shérif local leur amène en urgence un cadavre retrouvé au milieu d’un véritable carnage. Il s’agit d’un corps de jeune femme, dont la beauté et l’apparence immaculée ne font que dissimuler quantité de mutilations terrifiantes. Alors que progresse l’autopsie de l’inconnue, père et fils vont s’enfoncer en plein cauchemar.

C’est une boucherie là-dedans !

On était sans nouvelles d’Andre Ovredal depuis le sympathique Troll Hunter, après lequel il refusa de se cantonner au found footage hollywoodien, en quête d’un projet original. Son premier film était déjà une toile composée de ruptures de ton se répondant avec habileté, The Autopsy of Jane Doe pousse cette idée beaucoup plus loin. Film minimaliste aux effets grandiloquents, décor unique que les jeux de lumière renouvellent sans cesse, simultanément une analyse glaciale d’une situation quotidienne et chronique fantastique impressionniste, le film parvient à créer le vestige à force d’espaces paradoxaux.

Le sol s’ouvre ainsi sous nos pieds, au fur et à mesure que le fantastique s’insinue dans cette paisible morgue et la transforme en antichambre de l’enfer. Ovredal bénéficie d’un budget modeste et sait en user avec une intelligence remarquable. Si son minimalisme rappelle l’humilité d’un Ti West, il sait convoquer tout l’héritage européen du cinéma espagnol et italien (on pense souvent à Fulci dans sa capacité à dilater le temps et faire naître l’effroi lors de séquences cauchemardesques étirées à l’extrême.

La viande est nerveuse

The Autopsy of Jane Doe ne se contente pas de prendre les atours d’une respectable série B remplie de scènes de trouille terriblement efficaces. Au-delà des pics de tension telluriques que propose le film – vous ne verrez plus les grelots du même œil – il réussit également à nous offrir quelques belles pistes narratives.

Charpenté par un concept de mise en scène simple et tenu jusqu’au bout (on espère que vous aimez les cadavres et le doux son des cages thoraciques débitées au hachoir), le récit se permet de déporter notre attention mais vers une problématique plus intime et personnelle. Au-delà de son enjeu horrifique puissant, The Autopsy of Jane Doe est le récit de deux existences ratées, de deux trajectoires fatales, un duo d’hommes minés par leur culpabilité et les non-dits, dont les silences s’avéreront plus mortels que les actes.

Hélas, dans sa dernière ligne droite, le métrage perd en finesse d’écriture ce qu’il gagne en science du découpage. Les frissons ne se tarissent pas, mais le scénario s’autorise d’énormes raccourcis afin de raccrocher ses wagons thématiques. Des scories qui ne gâchent pas l’ensemble, mais l’empêche de se hisser au-dessus de sa condition d’excellent film fantastique, capable de générer une peur intense, mais pas de lui offrir le plus bel écrin.