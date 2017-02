Box-office US : Lego Batman toujours en tête, gros flop pour l'angoissant A Cure For Life

Pendant que Lego Batman et Cinquante nuances plus sombres continuent à faire le plein, Gore Verbinski tombe dans une nouvelle galère.

On prend les mêmes et on recommence. Lego Batman, Le Film conserve la tête du box-office américain pour son deuxième week-end en salles. Le spin-off de La Grande Aventure Lego perd seulement 35,4% d’audience et touche 34,2 millions de dollars. Il cumule déjà 98,7 millions de dollars sur le sol américain et 172 millions de dollars dans le monde. Le budget est donc plus que remboursé.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve encore Cinquante nuances plus sombres. La suite des aventures sulfureuses (ou pas) de Christian Grey et Anastasia Steele récolte 20,9 millions de dollars supplémentaires et totalise 276,8 millions de dollars à l’échelle internationale. Soit cinq fois son budget.

Il est sorti en janvier dernier dans l’Hexagone mais comme son exploitation américaine ce week-end : La Grande Muraille avec Matt Damon. Le nouveau film de Zhang Yimou réalise un démarrage plutôt très faible avec seulement 18 millions (budget de 150 millions de dollars). Heureusement que le film a plutôt bien fonctionné dans le reste du monde. Il engrange au total 262,6 millions de $.

Juste derrière lui, John Wick 2 perd une place mais touche 16,5 millions de dollars. Avec 58,6 millions de dollars récoltés en deux semaines uniquement sur le sol américain, il fait déjà mieux que John Wick durant toute son exploitation aux USA (43 millions en 2014).

Enfin complète le top 5, une autre nouveauté avec Fist Fight. Une comédie américaine où deux professeurs de lycées (Ice Cube et Charlie Day) se donnent rendez-vous à la sortie des cours pour un combat d’anthologie devant leurs élèves. Le film n’a encore aucune date de sortie en France mais remporte 12 millions de dollars ce week-end.

Dans le reste du classement, l’autre grosse nouveauté de la semaine : A Cure For Life démarre très mal. Gore Verbinski semble vouer à revivre un nouvel échec commercial quatre ans après Lone Ranger. Son western avait peiné à atteindre son budget de départ. Avec seulement 4 millions de dollars récoltés pour son premier week-end (budget de 40 millions), A Cure For Life est très mal parti.