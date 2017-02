Box-office US : Lego Batman plus séduisant que Christian Grey et John Wick

Trois nouveautés au-dessus des 30 millions de dollars pour ce week-end chargé dans les salles américaines.

Après La Grande Aventure Lego, au tour de Batman de sortir ses propres aventures en petites briques. Le succès avait été au rendez-vous il y a trois ans puisque le film avait démarré avec 69 millions de dollars. Le chevalier noir fait un peu moins bien pour ses débuts avec 55,6 millions de dollars récoltés.

Un chiffre qui permet donc à Lego Batman, Le Film de s’emparer de la tête du classement alors que la concurrence était vertigineuse avec deux grosses nouveautés à l’affiche.

Lego Batman a donc pris l’avantage dans un premier temps de Cinquante nuances plus sombres. Christian Grey et Anastasia Steele engrangent 46,7 millions de dollars pour son arrivée en salles. C’est presque moitié moins bien que Cinquante nuances de Grey en 2015 (85,1 millions au démarrage).

Pas d’inquiétude cependant, même si le film est plus que mauvais, le boulot est déjà assuré avec 146,8 millions de dollars amassés à l’échelle mondiale pour un budget de 55 millions.

En troisième position, battu par ses deux concurrents directs de la semaine : John Wick 2. Pour autant, le résultat réalisé est plus qu’une réussite. Avec 30 millions de dollars touchés pour ce premier week-end, il fait le double du premier opus (14,4 millions de dollars).

Le tueur à gages interprété par Keanu Reeves confirme donc le statut de culte qu’il a su se forger en seulement deux ans. Un succès mérité qu’il faudra courir voir en salles le 22 février prochain en France.

Complètent ce top 5, Split et Les Figures de l’ombre. Après trois semaines en tête, le nouveau film de Shyamalan descend au pied du podium avec 35,4% d’audience en moins et 9,3 millions de dollars en plus dans son escarcelle. Le film sur la conquête spatiale cumule lui 131,4 millions de dollars pour sa huitième semaine d’exploitation et ne chute que de 21,5 % par rapport au week-end dernier.

Dans le reste du classement, mauvaises affaires pour Le Cercle – Rings et Un monde entre nous. Le film d’horreur et le long-métrage de science-fiction perdent déjà plus de la moitié de leur audience pour leur deuxième semaine.