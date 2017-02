Box-office US : Jamais 2 sans 3 pour Split

M. Night Shyamalan garde la tête, Les Figures de l'ombre prend l'avantage sur La La Land. Flop pour Robert De Niro.

Troisième semaine dans les salles américaines, et troisième fois en tête du box-office du week-end pour Split. Le film d’épouvante de M. Night Shyamalan touche 14,5 millions de dollars (soit 43,2% de moins que la semaine dernière) et cumule déjà 98,7 millions de dollars de recettes.

Avec un budget de 9 millions, le boulot est plus que fait, d'autant plus qu'à l’international, il dépasse les 140 millions de dollars. Le tout avant sa sortie française le 22 février.

En deuxième position à quelques centaines de milliers de dollars, le film d’horreur Le Cercle – Rings affiche 13 millions de dollars pour son démarrage soit la moitié de son budget de production. Cela reste tout de même le plus petit démarrage de la franchise.

Le premier remake américain de 2002 avait démarré avec 15 millions de dollars et Le Cercle 2 de 2005 avait lui début très fort avec ses 30 millions. Le film de Francisco Javier Gutiérrez sera donc sûrement moins bénéfique que ses deux ainés (et franchement c’est tant mieux parce que c’est vraiment pas bon).

Complète le podium de ce premier week-end de février, le nouveau film du réalisateur de Hatchi : Mes vies de chien. Le film engrange 10,8 millions de dollars et totalise 32,9 millions de dollars après deux semaines d’exploitation.

Le film sur les trois femmes afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de remporter la conquête spatiale face à l’URSS, Les Figures de l’ombre, est juste derrière avec ses 10,1 millions de dollars tout rond en plus. Soit déjà un total impressionnant de 119,4 millions de $ de recettes sur le sol américain pour un budget de 25 millions.

Pour clôturer ce top 5, quoi de plus évident que La La Land. La comédie musicale adulée par Hollywood, la critique et le public (tiercé gagnant) ne perd que 39,1 % de son audience pour sa neuvième semaine d’exploitation. A l’échelle mondiale, le film s’approche doucement mais sûrement des 300 millions (même s’il est encore loin avec 268 millions de dollars pour le moment)

Enfin dans le reste du classement, Lion profite de ses six nominations aux Oscars pour booster ses audiences (+ 70,6%) et s’approcher des 25 millions de dollars aux Etats-Unis. En revanche, mauvais démarrage pour la science-fiction martienne Un Monde entre nous avec 3 millions de dollars récoltés (budget de 30 millions) et aussi The Comedian porté par Robert De Niro avec 1,1 millions de dollars touchés (budget de 15 millions de $).