Box-office US : Split reste en tête, La La Land franchit les 200 millions dans le monde

M. Night Shyamalan confirme son retour avec le succès de son film d'épouvante. La La Land et les nommés aux Oscars font le plein !

Dès son premier week-end, Split engrangeait 40 millions de dollars sur le sol américain, et bien le film continu sur sa bonne lancée pour sa deuxième semaine d’exploitation. Avec 26,2 millions de dollars récoltés, il ne perd que 34,3% d’audience et reste en tête du box-office.

A l’échelle internationale, le film d’épouvante dépasse même la barre des 100 millions de dollars. Pour un budget de 9 millions de $ à tout casser, c’est plus qu’une réussite… M. Night Shyamalan est bel et bien de retour.





En deuxième position, première nouveauté de la semaine, Mes Vies de Chien. Cette comédie dramatique raconte les multiples vies, non pas d’un chat, mais d’un chien (c’est vrai qu’avec le titre, ce n’était pas vraiment la peine de le préciser…) qui essaye de retrouver son maître adoré au cours de chacune d’entre elles.

Réalisé par Lasse Hallström (Hatchi), le film démarre avec 18,3 millions de dollars et rembourse presque son budget (22 millions).

On retrouve juste derrière et toujours en très grande forme, certainement un peu boosté par la dynamique « Oscars » : Les Figures de l’Ombre. Le film sur la conquête spatiale touche 14 millions de dollars, ne perd que 11% d’audience et franchit la barre des 100 millions aux Etats-Unis.

Resident Evil 6 entre en scène également ce week-end. Le dernier chapitre des aventures zombiesques d’Alice commence à 13,8 millions de dollars soit le plus petit démarrage de la franchise. Mais à l’échelle mondiale, il cumule déjà à 78,3 millions de $ (soit le double ou presque de son budget).

Enfin en cinquième position, le film qui illumine le monde entier et l’Hexagone depuis quelques jours : La La Land. La comédie musicale de Damien Chazelle, porté par le duo Emma Stone-Ryan Gosling, se déploie enfin sur tout le territoire américain pour sa huitième semaine, avec 3136 salles (1271 salles de plus que la semaine dernière).

Le long-métrage touche 12 050 000 de dollars, totalise 106,5 millions de dollars aux Etats-Unis et déjà plus de 200 millions dans le monde. Succès planétaire avant une razzia attendue et méritée aux Oscars ?

Dans le reste du classement, xXx : Reactivated fait ce qu’il peut avec seulement 8,2 millions de dollars pour sa deuxième semaine. S’il n’a touché que 33,4 millions de dollars sur le sol américain, il cumule à l’internationale 89 millions et aura donc au moins remboursé son budget de départ.

Départ compliqué pour Gold, le thriller d’aventure avec Matthew McConaughey ne touche que 3,4 millions pour ses débuts. En revanche, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight, Fences, Jackie et Tu ne tueras point profitent de leurs nominations aux Oscars pour augmenter leurs audiences. De 35% en plus pour Lion à 431 % pour le film de Mel Gibson.