Box-office US : Les Figures de l'ombre brille, La La Land enchante

Les Américains garde la tête dans les étoiles. La La Land continue à séduire. Rogue One échoue au pied du podium.

Après avoir voyagé dans les étoiles avec Rogue One, les Américains confirment leur passion pour l'espace. Le film historique Les Figures de l’ombre arrive en tête pour sa quatrième semaine d’exploitation et engrange 20 450 000 dollars. Porté par les actrices Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae mais aussi l’acteur Kevin Costner, le long-métrage raconte l’histoire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale.

Avec 54,8 millions de dollars cumulées, le film a largement comblé son budget de 25 millions de $. Son beau parcours est sûrement loin d’être terminé avec les nominations qu’il pourrait obtenir aux Oscars la semaine prochaine.

Le favori des Oscars justement est deuxième du classement de ce week-end. La La Land, la comédie musicale récompensée sept fois aux Golden Globes, continue à se déployer dans plus de salles américaines (plus 333 salles cette semaine). Résultat, le film touche 14,5 millions de dollars soit 43,1 % de plus que la semaine dernière.

L'oeuvre de Damien Chazelle affiche ainsi une excellente moyenne par salles de 7 846 dollars pour sa sixième semaine et totalise d’ores-et-déjà 74 millions de $ de recettes uniquement aux Etats-Unis et 128,8 millions à l’échelle internationale. Soit plus de quatre fois son budget.





Juste derrière La La Land, on retrouve encore à la troisième place Tous en scène. Le film d’animation d’Universal ne perd que 33,3 % d’audience avec 13,8 millions de dollars touchés. Le chiffre total américain du film dépasse d’ailleurs celui de Vaiana (233 millions contre 231). Jolie performance.

En quatrième position, seulement on a envie de dire, Rogue One. La rébellion cumule 13,7 millions de dollars pour sa cinquième semaine et atteint presque les 500 millions de dollars aux Etats-Unis. A l’échelle internationale, le spin-off de Star Wars s’apprête à franchir le milliard de dollars.



Pour compléter ce top 5, une nouveauté 2017 avec le film d’horreur The Bye Bye Man où trois étudiants essayent d’échapper à une entité surnaturelle. Le long-métrage démarre extrêmement bien puisqu’il touche 13,3 millions de dollars pour son premier week-end (presque double de son budget)

Dans le reste du classement, les dernières tentatives pour s’incruster aux Oscars continuent. Le film de Peter Berg, Traque à Boston, retraçant l’attentat du marathon de Boston se déploie dans 3120 salles et touche 10 millions de dollars. Le nouveau film de Ben Affleck, Live by Night, sort de sa sortie limitée également mais n’engrange que 5,4 millions de dollars.

Enfin déception pour Martin Scorsese. Silence, son épopée spirituelle dans le Japon du XVIe siècle, débute doucement avec 1,9 millions de dollars dans 747 salles (soit une petite moyenne de 2 597 $ par salle)