Box-office US : Rogue One et Tous en scène au coude-à-coude

Rogue One s'accroche à la première place poursuivi par Tous en scène. Assassin's Creed continue à s'effondrer.

Pour ce dernier week-end de l’année 2016 et en même temps premier week-end de 2017, Rogue One mène toujours la danse. Avec près de 50 millions de dollars engrangés, le spin off de Star Wars totalise 424, 9 millions de $ de recettes sur le sol américain soit le deuxième plus gros succès de l’année 2016 juste devant Captain America : Civil War et derrière Le Monde de Dory.

La rébellion de Jyn Erso reste néanmoins très loin de Star Wars VII : Le réveil de la force. La suite tant attendue de l’année dernière cumulait déjà 742,2 millions après trois semaines dans les salles américaines.

S’il est évident que Rogue One ne s’attendait pas à avoir un succès commercial aussi dingue que Star Wars VII en revanche il est étonnant de le voir presque détroné par Tous en scène. Pour sa deuxième semaine, le film d’animation Universal récolte 42,8 millions de dollars et gagne 21,4 % de recettes par rapport à la semaine dernière.

Reste à savoir maintenant si ce film d’animation musical avec des animaux réussira à détrôner le mastodonte Rogue One. En attendant, le film totalise 166 421 490 dollars aux Etats-Unis, soit plus du double de son budget, estimé à 75 millions de dollars.





En troisième position, les vacances auront redonné un peu de vigueur au décevant Passengers. Le film de science-fiction de Morten Tyldum (Imitation Game) mettant en scène Jennifer Lawrence et Chris Pratt gagne 7,3 % de recettes et récolte 16,1 millions de dollars pour son deuxième week-end. Le chemin risque d’être cependant très long avant d’atteindre les 110 millions d’euros de budget.



Juste derrière, et dans la lancée de Tous en scène, le dernier film d'animation Disney, Vaiana la légende du bout du monde gagne 42,3 % d’audience pour sa sixième semaine et repasse donc au-dessus de la barre des 10 millions. Un score qui lui permet dans la foulée de franchir la barre des 200 millions cumulées aux Etats-Unis. Enfin pour clore ce top 5, la comédie barrée The Boyfriend – Pourquoi lui ? avec Bryan Cranston et James Franco : 10,6 millions de dollars engrangés pour sa deuxième semaine dans les salles obscures.

Dans le reste du classement, Assassin’s Creed n’arrive pas à stopper l’hémorragie et ne touche que 8,6 millions de dollars pour son deuxième week-end. Le film de Justin Kurzel ne cumule pour le moment que 39,6 millions de $, soit à peine un tiers de son budget.

Tout l’inverse de La La Land qui vient de rembourser son budget en dépassant les 30 millions de dollars cumulés. Même chose pour son concurrent à la course aux Oscars, Fences réalisé par Denzel Washington. Le long-métrage adapté d'une pièce à succès d'August Wilson totalise 29,7 millions de dollars cumulés pour un budget de 24 millions.