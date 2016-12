Box-office US : Rogue One toujours en tête, Tous en scène démarre fort

Rogue One continue sur sa lancée, Tous en scène démarre très fort. Désillusion pour Passengers et Assassin's Creed.

Après avoir réalisé le troisième meilleur démarrage de l'année derrière Batman vs Superman et Captain America : Civil War, Rogue One continue sa belle lancée. Le spin-off de la saga Star Wars a engrangé près de 65 millions de dollars en ce week-end de Noël.

Rogue One devient déjà le neuvième plus gros succès de l'année aux Etats-Unis juste derrière Suicide Squad. Le film perd cependant 58,5 % d'audience par rapport à la semaine dernière, là où, à titre de comparaison, Star Wars : Le Réveil de la Force ne perdait que 39,8 %.

Une chute conséquente tout à fait compréhensible face aux nombreuses nouveautés de la semaine aux Etats-Unis. Les quatre grosses sorties du week-end sont d'ailleurs celles qui complètent ce top 5.



En tête de ces nouveautés, Tous en scène. Le film d'animation musical d'Universal, qui met en scène (c'est le cas de le dire) des animaux se présentant à une compétition de chant, a récolté 35 290 000 de dollars pour son démarrage.

En troisième position, la science-fiction portée par le duo Lawrence-Pratt, Passengers, démarre très timidement. Avec un budget estimé à 110 millions de dollars, le long-métrage n'atteint même pas le seuil des 15 millions pour son premier week-end.

Juste derrière, la comédie interdite aux moins de 17 ans The Boyfriend – Pourquoi lui ? où Bryan Cranston va se confronter au fiancé de sa fille alias James Franco. Le film récolte tout de même 11 millions de dollars et rembourse près d'un tiers de son budget.

Enfin la plus grosse désillusion s'affiche en cinquième position : Assassin's Creed. Malgré son casting impressionnant, son réalisateur talentueux et le fait que ce soit l'adaptation du célèbre jeux vidéo, le film passe tout juste la barre des 10 millions. Avec 125 millions de dollars de budget, nul doute que le long-métrage devra compter sur son succès à l'échelle internationale pour ne pas totalement s'écraser. Pas sûr que les critiques assassines des médias du monde entier l'aident énormément cela dit.

Pour terminer la semaine, plusieurs films dans la course aux Oscars ont commencé leur sortie limitée sur le sol américain. C'est Silence de Martin Scorsese qui démarre le mieux. Visible dans 4 salles, il a engrangé 131 000 dollars (soit 32 750 $ par salle). Présent dans 25 salles, Les Figures de l'ombre (dont on a vu quelques minutes) commence plutôt bien avec un demi-million de dollars récolté.

En revanche le film de gangster de Ben Affleck, Live by Night et le film fantastique de Juan Antonio Bayona, Quelques minutes après minuit, ont touché, chacun dans 4 salles, 33 000 et 30 910 dollars (soit environ 8 000 $ par salles). Pas fou.