Box-office France : Alibi.com écrase la concurrence

Déception pour Gore Verbinski et énorme succès pour la bande à Fifi.

Alors qu’ils ont d’abord forgé leur succès avec l’émission télévisée Chut Chut Chut en 2009, le fin trio d’amis Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti confirme son excellent virage cinématographique commencé en 2014. En première semaine, Babysitting avait attiré 543 729 curieux et Babysitting 2 : 801 212 spectateurs.

Avec Alibi.com, l’équipe de Philippe Lacheau réussit à dépasser aisément la barre du million pour son démarrage avec 1 124 383 fidèles. Avec une moyenne par copie incroyable de 2130 entrées par salles. La bande n’est donc pas prête d’arrêter ses folies sur grand écran.

Son succès public lui n’est plus a prouver : Dany Boon continue à séduire les Français au cinéma avec son nouveau long-métrage. Raid Dingue cumule en effet déjà 3 954 991 spectateurs en seulement trois semaines d’exploitation.

Cinquante nuances plus sombres engrange 793 219 entrées supplémentaires pour sa deuxième semaine mais perd tout de même 51% d’audience. Une belle réussite commerciale malgré des qualités cinématographiques inexistantes.

Le nouveau film de Guillaume Canet ne fera pas aussi bien que ses deux gros succès Ne le dis à personne et Les Petits mouchoirs mais son résultat final devrait être plus qu’honorable. Avec 630 004 tickets vendus pour ses débuts, Rock n’ roll pourrait terminer aux portes du million et demi.

Enfin en cinquième position et ne perdant que 5% d’audience : Tous en scène avec plus de 600 000 spectateurs. En période de vacances, le long-métrage profite sûrement de son statut de film d’animation du moment malgré la présence de Sahara (242 451 entrées) et Lego Batman (242 255).

Dans le reste du classement, La La Land dépasse les deux millions d’entrées et va certainement connaitre un petit rebond après son succès attendu aux Oscars dimanche soir. Même rebond espéré pour Moonlight qui cumule un très beau score de 250 000 entrées en trois semaines.

En revanche, la cure ne fait pas effet pour Gore Verbinski : seulement 152 000 curieux pour son nouveau film A Cure For Life. De son côté, Underworld : Blood Wars réalise le plus mauvais démarrage de la franchise. Démarrage correct pour Loving de Jeff Nichols avec 130 000 tickets vendus.