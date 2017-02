Box-office France : 1 618 110 nuances plus sombres

Encore une grosse semaine au box-office français avec deux films au-dessus du million de spectateurs.

Anastasia et Christian séduisent toujours autant (ou presque) le public français. Cinquante nuances de Grey avait dépassé la barre des deux millions de spectateurs dès sa première semaine d’exploitation. Cinquante nuances plus sombres se contentent de 1 618 110 entrées pour commencer.

Il réalise ainsi le plus gros démarrage de l’année 2017 pour le moment et est bien parti pour être un des plus gros succès de l’année. En 2016, seul Rogue One avait démarré plus fort avec ses 1 798 117 spectateurs en première semaine.

En deuxième position, toujours au-dessus du million d’entrée (1 183 009) on retrouve le nouveau film de Dany Boon avec Alice Pol : Raid Dingue. La comédie qui s’immisce dans les coulisses du raid ne perd que 19 % d’audience et cumule déjà 2,6 millions de spectateurs en seulement deux semaines. Gros réussite donc.

En troisième et quatrième position, les deux films dansants et chantants de ces dernières semaines : Tous en scène et La La Land. Le film d’animation profite des vacances pour gagner un peu d’audience (3%) et franchir aisément la barre des deux millions grâce à ses 648 000 spectateurs supplémentaires.

La comédie musicale de Damien Chazelle, elle, est sur un nuage et a transporté, dans son Los Angeles coloré et mélancolique, 447 018 cinéphiles de plus. Le film devrait franchir la barre des deux millions la semaine prochaine.

Pour compléter ce top 5, Lego Batman, le film débute doucement. Moins de 350 000 entrées quand La Grande Aventure Lego touchait du doigt les 500 000 il y a trois ans.

Dans le reste du classement, le mix Twilight-Hunger Games-Le Labyrinthe Seuls ne profite pas de sa grosse fan-base et doit se contenter d’un score assez faible de 193 449 tickets vendus. Même constant pour le sublime Silence de Martin Scorsese. L’épopée spirituelle engrange 163 009 entrées soit le plus faible démarrage d’un film de fiction du cinéaste depuis Kundun. Comme quoi la religion ne réussit pas au Père Scorsese dans l’Hexagone.