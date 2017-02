Box-office France : les Français Raid Dingue de Dany Boon

Le cinéma se porte très bien cette semaine et annonce un mois de février plein dans les salles.

Dany Boon réussit, une nouvelle fois, à séduire les Français avec sa comédie au cœur du groupe d’élite du Raid (mais nous on n’a pas vraiment aimé). Son nouveau film franchit aisément la barre du million dès sa première semaine avec 1,4 millions d’entrées. Et la meilleure moyenne par copie en prime avec 1907 spectateurs par salle.

Si le nombre de spectateurs est assez hallucinant, Raid Dingue réalise cependant un des moins bons démarrages des films réalisés par Dany Boon. Loin derrière les 4,3 millions de Bienvenue chez les Chti’s, 2,5 millions de Rien à déclarer et 2,1 millions de Supercondriaque.

Le film d’animation Tous en scène se positionne sur la deuxième marche du podium cette semaine. Avec seulement 22% d’audience en moins, le long-métrage attire 628 122 spectateurs et devrait encore rebondir avec les vacances de février.

Même chose pour la comédie musicale phénomène La La Land. Le film de Damien Chazelle grand favori ne perd que 26% de son public et franchit donc la barre du million avec déjà 1,3 millions de spectateurs en deux semaines.

En quatrième position, une autre comédie française cette fois sur fond d’aventure : L’Ascension. Le long-métrage plutôt sympathique de Ludovic Bernard et avec Ahmed Sylla emporte environ 250 000 spectateurs de plus au sommet de l’Everest. L’Ascension dépasse ainsi le demi-million d’entrées.

Enfin pour compléter ce top 5, la nouveauté horrifique de la semaine : Le Cercle – Rings. Le troisième film américain de la franchise fait quasiment aussi bien que le remake original de Gore Verbinski (235 611 contre 238 526).

Dans le reste du classement, avec 213 copies en France, l’anti-biopic de Pablo Larrain, Jackie, commence plutôt bien avec 193 995 tickets vendus. Enorme démarrage du concurrent direct de La La Land pour les Oscars, Moonlight. Avec seulement 86 copies dans l’Hexagone, le long-métrage cumule 111 000 entrées (moyenne de 1295 spectateurs par copies).

On voulait également citer le film anti-militariste d'Ang Lee, Un jour dans la vie de Billy Lynn, magnifique film visible dans seulement 19 salles et moins de 2000 spectateurs... S'il passe près de chez vous, courrez-y pendant qu'il en est encore temps !

Pour terminer, on en avait pas parlé depuis un petit moment, Rogue One n’est plus qu’à 49 000 entrées des 5 millions de spectateurs. Avec plus de 150 copies, le film pourrait profiter des vacances de février pour atteindre cet excellent résultat.