Box-office France : Tous en scène et La La Land mènent la danse en chanson

La La Land et Tous en scène font danser et chanter les spectateurs. Et le cinéma français fait sourire.

On pensait voir la comédie musicale de Damien Chazelle en tête de ce classement avec le buzz critique sous fond d’Oscars mais elle s’est fait chipé la première place par un autre film en musique : Tous en scène.

Le film d’animation Universal où des animaux participent à une sorte de Nouvelle Star commence avec 805 197 spectateurs. C’est moins bien que Comme des bêtes et Les Minions, en revanche c’est mieux que Moi, moche et méchant en 2010. En débutant avec 620 000 entrées le film avait terminé au-dessus des 3 millions. Tous en scène a donc un bel avenir devant lui.

Juste derrière, on retrouve le film de la semaine : La La Land. La romance musicale mélodramatique du duo complice Gosling-Stone a attiré plus de 754 000 cinéphiles. Avec ses 414 copies dans l’Hexagone, le long-métrage affiche une moyenne impressionnante de 1823 entrées par copies.

Avec la cérémonie des Oscars le 26 février prochain, le buzz La La Land n’a pas fini de faire chanter et danser les Français. Et c’est mérité car c’est un très grand film !

En troisième position, premier film français et encore une autre nouveauté sur nos écrans : L’Ascension. Récompensée au festival de l’Alpe d’Huez, la comédie d’aventure de Ludovic Bernard porté par Ahmed Sylla raconte le pari fou d’un jeune homme parti gravir le mont Everest par amour et s’inspire d’une histoire vraie. Elle a séduit près de 350 000 spectateurs.

Pour sa deuxième semaine, Un sac de billes ne perd que 23% d’audience et engrange 311 455 tickets vendus supplémentaires. Il a déjà tes yeux complète ce top 5 avec 305 000 entrées et un total cumulé de 760 732 spectateurs en deux semaines. Le cinéma français se porte donc plutôt bien en ce début d’année.

Dans le reste du classement, le nanar zombiesque Resident Evil : Chapitre Final ne commence quà 174 825 spectateurs. Ce sixième et dernier film de la franchise réalise donc le plus petit démarrage de la saga.

De son côté Demain tout commence de Hugo Gélin franchit la barre des 3 millions de spectateurs pour sa huitième semaine. Par contre le nouveau film de Ben Affleck, Live by Night, perd déjà 53 % de son audience et dépasse à peine les 200 000 entrées.