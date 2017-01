Box-office France : la comédie Il a déjà tes yeux plus forte que Vin Diesel

L'ère Rogue One et Vaiana est terminé, place à Il a déjà tes yeux avant le tsunami La La Land.

Le cinéma français se porte très bien en ce début d’année. Après un démarrage très correct de Dalida la semaine dernière, la comédie Il a déjà tes yeux commence sur les chapeaux de roues.

Avec 455 096 spectateurs, le film pétillant de Lucien Jean-Baptiste (qu’on vous conseille fortement d’aller voir) prend la tête du classement. Le résultat est d’autant plus remarquable que le long-métrage bénéficie de moins de 400 copies et réalise donc une moyenne de 1 149 entrées.

Tout juste derrière, à seulement 5 000 petits tickets vendus, xXx Reactivated. Le nanar-badass où Vin Diesel fait du ski dans la jungle et de la moto sur l’eau commence plutôt bien. Certes il est assez loin du premier volet qui avait débuté à 535 000 spectateurs en 2002. Mais il fait largement mieux que xXx 2 : The Next Level (207 910 pour sa première semaine en 2005).

Avec un peu de chance, le nouveau film de D.J. Caruso ira chercher le million d’entrées voire le million et demi. Et au vu des qualités du long-métrage ce sera déjà plus que bien.

Et sur la troisième marche du podium, une autre nouveauté française avec Un sac de billes. L’adaptation du roman autobiographique de Joseph Joffo sur sa fuite avec son frère de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, atteint quasiment les 400 000 entrées.



Dans le reste du top 5, on retrouve les deux premiers du classement de la semaine dernière. La Grande Muraille et Dalida gravitent autour des 200 000 entrées pour leur deuxième semaine (215 253 pour le blockbuster sino-américain et 191 810 pour le biopic français). Ils perdent respectivement 43 % et 45 % de leurs audiences.

Parmi les autres films du classement, Demain tout commence n’est plus qu’à 21 000 entrées de la barre des trois millions de spectateurs. La vague Rogue One et Vaiana est en revanche bel et bien terminée. Le spin-off Star Wars engrange 114 359 entrées de plus et ne réussira peut-être pas à passer le cap des 5 millions.



Enfin, Live by Night, le nouveau film de Ben Affleck démarre très doucement. Avec seulement 141 441 tickets vendus, son film de gangster fait moins qu’Argo et The Town et à peine mieux que son premier long-métrage Gone Baby Gone, qui avait terminé sa course aux alentours des 340 000 spectateurs.