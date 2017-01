Box-office France : Fin de règne pour Rogue One détrôné par La Grande Muraille

Rogue One défait par La Grande Muraille. Vaiana passe les cinq millions. The Last Face au fond du trou.

Fini la rébellion intergalactique et bienvenue à la force d’élite chinoise. Pour sa première semaine d’exploitation, le blockbuster sino-américain La Grande Muraille s’empare de la tête du classement en attirant 375 857 spectateurs. Avec une moyenne de 1 000 spectateurs par copies, le nouveau film du réalisateur chinois Zhang Yimou démarre extrêmement bien.

La Grande Muraille raconte l’histoire d’un mercenaire (Matt Damon) emprisonné dans les geôles de l’immense édifice chinois qui va se battre pour sauver l’humanité de créatures monstrueuses.

Juste derrière, on retrouve une autre nouveauté avec Dalida. Le biopic de la chanteuse française, réalisé par Lisa Azuelos (LOL), a séduit presque 350 000 spectateurs. Un score plutôt faible quand on compare démarrage du film avec ceux de La Môme (1 573 648 entrées), Cloclo (1 006 479 entrées) et même Gainsbourg : Vie Héroïque (511 713).

Gageons cependant que le film a bénéficié d’une promotion bien moins importante que les trois films cités précédemment. Mais avec un tel début dans les salles, il sera bien difficile pour le long-métrage de dépasser la barre du million en fin d’exploitation.

Tout se passe pour le mieux en revanche pour Demain tout commence. Pour sa sixième semaine dans les salles françaises, le film porté par Omar Sy engrange 237 558 tickets de plus. Il cumule 2,8 millions d’entrées.

Seulement en quatrième position, le spin-off de Star Wars s’essouffle après cinq semaines d’exploitation. Rogue One a fait voyager un peu plus de 210 000 personnes et s’approche encore un peu plus du cap des 5 millions d’entrées.

Enfin d’autres étoiles complètent ce top 5, celles de la science-fiction romantique Passengers avec 191 293 tickets vendus. Le duo Lawrence-Pratt franchit dans le même temps la barre du million d’entrée après trois semaines dans les salles.

Dans le reste du classement, le dernier film d’animation estampillé Disney, Vaiana, la légende du bout du monde franchit lui aussi un cap symbolique, celui des 5 millions de spectateurs. Un score plus élevé que La Reine des Neiges en 2013.

Parmi les autres nouveautés de la semaine, le thriller français La Mécanique de l’ombre avec François Cluzet commence honorablement avec 124 675 spectateurs. Même chose pour la comédie française Ouvert la nuit (63 000 entrées) et le drame historique The Birth of a Nation (59 000 spectateurs).

En revanche, il fallait s’y attendre, immense flop pour The Last Face. Seulement 38 000 cinéphiles-masochistes (ce qui fait déjà beaucoup mine de rien) ont osé tenter l’expérience. Avec une moyenne de 154 spectateurs par copies, aucun film avec autant de copies (250) n’a démarré aussi bas en 2016, 2015 ou même 2014. Catastrophique.