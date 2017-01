Box-office France : Rogue One et la rébellion restent aux commandes

Rogue One conserve la tête. Vaiana quitte le podium. Les excellents Nocturnal Animals et Neruda commencent très forts.

Il perd 61 % de son audience par rapport à la semaine dernière mais Rogue One conserve la tête du classement pour sa quatrième semaine d’exploitation. Il a attiré 394 389 curieux de plus et dépassé ainsi les 4,5 millions d’entrées cumulées. Il dépasse par conséquent les 4 millions de l’Empire Contre-Attaque et les 4,2 millions du Retour du Jedi.

A ce rythme-là, le premier spin-off de la franchise Star Wars devrait atteindre les cinq millions d’ici une ou deux semaines et terminer sa course autour des 5,5 millions d’entrées. Juste derrière L’Attaque des Clones et ses 5,7 millions d’entrées cumulées.

En deuxième position, le film français Demain tout commence continue à séduire le public puisque 320 935 personnes sont allées le découvrir. Le film d’Hugo Gélin porté par Omar Sy et Clémence Poésy franchit les 2,5 millions d’entrées après cinq semaines d’exploitations. Fort.

A quelques milliers d’entrées, la science-fiction romantique de Morten Tyldum avec les deux stars hollywoodiennes Jennifer Lawrence et Chris Pratt engrange 317 285 nouveaux tickets vendus. Passengers se rapproche doucement mais sûrement du million d’entrées.

Lui aussi continue à bien marcher en France malgré une perte de 48 % d’audience par rapport à la semaine dernière : Assassin’s Creed. Si aux Etats-Unis, il fait un flop monumental, l’adaptation du célèbre jeu vidéo devrait finir sa course autour des deux millions d’entrées dans l'Hexagone. Un très joli score quand on connait l’accueil critique qu’il a obtenu.

Enfin, avec 73 % d'entrées en moins, Vaiana, la légende du bout du monde perd trois places et quitte pour la première fois le podium du box-office après six semaines dans les salles françaises. Peu importe, le film n’est qu’à 2 300 petits tickets avant de franchir la barre des 5 millions d’entrées. Avec son magnifique parcours, le nouveau Disney devrait même dépasser le score réalisé par La Reine des Neiges il y a trois ans.



Dans le reste du classement, deux très bons démarrages pour Nocturnal Animals et Neruda. Le magnifique thriller de Tom Ford avec Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Michael Shannon ou encore Aaron Taylor-Johnson (récompensé pour son rôle aux Golden Globes) cumule 124 137 entrées. Soit presque aussi bien que le résultat final d’A Single Man (166 167 spectateurs), le précédent film du réalisateur.



L’excellent road-movie, western, polar noir et faux-biopic Neruda du réalisateur chilien Pablo Larrain s’offre un démarrage en trombe. Avec ses seulement 99 copies, il a attiré 81 313 spectateurs s’offrant une moyenne de 821 entrées par copies. Aucun long-métrage avec moins de 100 copies n’avait fait un aussi bon score en 2016.