Box-office France : Et de quatre millions pour Rogue One

Rogue One tient la corde pour cette fin d'année juste devant Vaiana. Passengers commence très bien.

Le spin-off de la saga Star Wars s’envole vers les étoiles du box-office. Pour sa troisième semaine dans les salles françaises, Rogue One a attiré un peu plus d’un million de spectateurs et ne perd que 25% de son audience par rapport à la semaine de Noël.

Le long-métrage porte donc son total d’entrée à 4 146 050 millions et s’arrête aux portes du podium de l’année 2016 pour le moment. Nul doute qu’il se dirige vers les 5 millions et devrait être le plus gros succès des sorties 2016 en fin d’exploitation juste devant Vaiana, la légende du bout du monde.

Car justement, le nouveau film d’animation Disney garde lui aussi un rythme impressionnant pour sa cinquième semaine. Seulement 13 % d’entrées en moins et 861 749 nouveaux curieux pour découvrir les aventures de Maui et Vaiana dans l’océan. Avec près de 4,8 millions de spectateurs, Vaiana n’est qu’à 70 000 entrées de l’autre Disney de l’année Zootopie. Leader actuel du classement.

En troisième position, le dernier film de science-fiction de l’année : Passengers. Avec une moyenne de 1093 entrées par copie, le voyage interstellaire sur fond de romance entre Chris Pratt et Jennifer Lawrence démarre très bien dans les salles françaises. Un peu plus de 586 000 personnes ont souhaité savoir comment les deux stars hollywoodiennes allaient s’en sortir.

Juste derrière, le gros succès français de cette fin d’année : Demain tout commence. Omar Sy confirme sa popularité auprès des spectateurs, le film dépassant les 2,2 millions d’entrées après quatre semaines. Un magnifique score d’autant que les audiences du long-métrage reste très stable chaque semaine, le film n'en a perdu que 4% cette fois-ci.





Enfin en cinquième position, on retrouve Assassin’s Creed. Alors que sa carrière américaine s’annonce très compliquée, le film continue à séduire de nombreux spectateurs dans l’Hexagone. Certes le film perd 43% de son audience par rapport à la semaine dernière mais il totalise d’ores-et-déjà 1 384 617 de tickets vendus.

Dans le reste du classement, le film d’animation français Ballerina continue sa belle épopée avec 1,4 millions d’entrées cumulées. En revanche, la comédie française Père Fils thérapie ! commence seulement à 154 000 spectateurs.