Box-office France : Rogue One franchit la barre des trois milions, Assassin's Creed résiste aux critiques

Disney s'envole avec Rogue One et Vaiana. Assassin's Creed réussit son pari.

Parfaitement accueilli lors de sa sortie la semaine dernière, Rogue One ne faiblit pas et continue à rester en tête du classement. Le film a séduit 1 345 186 spectateurs de plus et franchit d'ores-et-déjà la barre des trois millions de spectateurs en deux semaines.

Le spin-off de Star Wars est le douzième film de l'année 2016 à dépasser ce cap et fait donc mieux que Captain America : Civil War.

La belle épopée de Vaiana est loin d'être terminée également. Le film d'animation ne perd que 2% de son audience pour sa quatrième semaine dans les salles françaises avec 985 098 spectateurs. Tranquillement, le nouveau Disney s'approche de la barre des quatre millions et devient le troisième plus gros succès de l'année devant The Revenant.

S'il réussit à garder une audience aussi élévée la semaine prochaine, Vaiana, la légende du bout du monde pourrait finalement dépasser le score réalisé par La Reine des Neiges, il y a trois ans. Une très belle opération.

En troisième position, on retrouve la grosse nouveauté de la semaine : Assassin's Creed. Très mal accueilli par la critique française et internationale, le film réalise tout de même un excellent démarrage.

Avec près de 900 000 entrées pour son arrivée en salles, Assassin's Creed réussit son pari malgré une énorme concurrence et semble bien parti pour terminer sa course autour des deux millions de spectateurs.





Les vacances de Noël permettent également aux films français d'engranger de nombreuses entrées. Le beau succès de cette fin d'année du côté du cinéma tricolore : Demain tout commence. Porté par Omar Sy et la belle Clémence Poésy, le film cumule 1,7 millions de tickets vendus après trois semaines en salles. Il ne perd d'ailleurs que 6% de son audience par rapport à la semaine dernière.

Joli succès également pour Ballerina. Le film d'animation sur la jeune orpheline Félicy qui rêve de danser à Paris, dépasse le million d'entrée après 15 jours d'exploitation. Même cap franchit pour Papa ou Maman 2, qui essaye de limiter la casse après trois semaines dans les salles. Le premier opus atteignait presque le double de tickets vendus au même moment.

Dans le reste du classement, Les Animaux Fantastiques profite lui aussi des Fêtes pour engranger des entrées (3,6 millions après 6 semaines). Premier contact passe lui la barre des 600 000 tickets vendus quand Sully, le nouveau film de Clint Eastwood dépasse le million.

Parmi les nouveautés de la semaine, 386 000 spectateurs sont montées en voiture sur l'autoroute du sud avec A Fond. Le récit poétique de Jim Jarmusch, salué à Cannes, Paterson, commence lui très bien avec 100 000 entrées.