Box-office France : Meilleur démarrage de l'année pour Rogue One

Disney engrange près de 3 millions d'entrées avec ces deux films du moment : Rogue One et Vaiana.

Jyn Erso, Cassian Andor et K-2SO réussissent leur mission sur la planète Terre. Pour sa première semaine dans les salles françaises, Rogue One A Star Wars Story a fait voyager au fin fond de la galaxie 1 798 117 spectateurs.

Le spin-off de la saga Star Wars réalise ainsi le meilleur démarrage de l’année 2016 devant Deadpool et Zootopie. En revanche, il reste très loin de Star Wars VII : Le Réveil de la Force puisque le retour de Leia, Han Solo ou Chewbacca avait emporté plus de 3,8 millions de personnes l’année dernière.

Cette semaine Rogue One n’est pas la seule grande réussite de Disney au box-office français. Malgré la sortie du spin-off, Vaiana, la légende du bout du monde a séduit plus d’un million de spectateurs cette semaine. Le nouveau film d’animation de Disney voit son audience augmenter de 26% par rapport à la semaine dernière et comptabilise d’ores et déjà 2 919 815 tickets vendus en troisième semaine. Il continue donc à faire mieux que La Reine des Neiges qui totalisait à ce stade 2,7 millions d’entrées.

Et avec l’arrivée des vacances de Noël, les deux films estampillés Disney vont continuer à dominer le classement un bon moment. Pour autant, à en croire les chiffres de la semaine, on peut penser que Rogue One et Vaiana ont également boosté les audiences de leurs concurrents.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Demain tout commence. Même avec les deux Disney, le film avec Omar Sy ne perd que 9% de son audience et franchit la barre du million d’entrée dès sa deuxième semaine.

Un autre film d’animation vient se classer dans le top 5 de la semaine : Ballerina. L’histoire de Félicie, une jeune orpheline passionnée de danse, et de son ami Victor s’échappant de leur orphelinat pour rejoindre Paris a accueilli plus de 540 000 spectateurs pour sa première semaine. Enfin juste derrière avec 368 143 nouveaux spectateurs, Papa ou Maman 2 ne perd que 6% de son audience par rapport à la semaine dernière et cumule donc près de 760 000 tickets vendus.

Dans le reste du classement, on retrouve Les Animaux Fantastiques. Le spin-off d’Harry Potter gagne quelques spectateurs (3%) et conserve plus de 300 000 entrées pour sa cinquième semaine. Sully et Premier Contact perdent eux, respectivement, 27% et 39% d’entrées. Le nouveau film de Clint Eastwood devrait cependant décrocher la barre du million la semaine prochaine.

Parmi les nouveautés de la semaine, le troisième film de Kenneth Lonergan en 16 ans, Manchester by the Sea a attiré plus de 100 000 personnes. Favori des Oscars, au côté de La La Land et Moonlight (qui ne sortiront, eux, qu’en 2017 en France), Manchester by the Sea est un bijou déchirant et bouleversant. Enfin Personal Shopper, prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes, n’a attiré que 50 000 spectateurs, malgré la présence de Kristen Stewart.