Your Name : la critique émue

Puisque le Japon est dans une recherche intense d'un successeur au Studio Ghibli depuis quelques années, plusieurs noms ont émergé de l'ombre avec de sérieuses qualités artistiques et une grande richesse thématique. Le regretté Satoshi Kon évidemment, mais aussi Mamoru Hosoda (Le Garçon et la Bête) et Makoto Shinkai, probablement le plus discret d'entre tous qui mène sa barque tranquillement dans son coin. Moins flamboyant et représenté que ses pairs, il n'en reste pas moins un excellent directeur artistique fort d'un univers riche et d'une cohésion thématique que l'on retrouve bien entendu au coeur de Your Name, son nouveau long-métrage.

LE FIL DE LA VIE

Car le postulat de départ ne surprendra guère l'habitué de son oeuvre: deux adolescents, un garçon citadin et une fille rurale, échangent leurs corps au gré de rêves mystérieux sur fond de comète millénaire qui passe dans le ciel, et apprennent à se connaitre de l'intérieur avant de se rendre compte qu'ils s'aiment et chercher à se rencontrer IRL. Un synopsis des plus classiques, cousu de fil blanc pourrait-on dire, si Makoto Shinkai ne s'amusait pas à brouiller les pistes en mélangeant les temporalités, mêlant son intrigues d'autres éléments à priori sans grand rapport pour arriver au final à un résultat plus compliqué que réellement complexe. Et c'est d'ailleurs le plus gros problème du film.

Habitué aux formats plus court, Shinkai ne maitrise pas encore la narration propre à un long-métrage, ce qui se ressentait déjà dans Voyage vers Agartha. Ici, les ruptures de rythme sont nombreuses et arrivent sans vraiment crier gare, tout comme d'embarrassants raccourcis scénaristiques qui nous font perdre le fil de l'intrigue et la progression psychologique de ses personnages. Déroutants, ces nombreux décrochages risquent fort de faire sortir le spectateur néophyte du film, bien que les plus aguerris devront eux-aussi fournir un certain effort pour ne pas perdre le fil. En fait, on a l'impression que le réalisateur (et scénariste) s'est attaquée à une histoire beaucoup trop ambitieuse en regard de son expérience sur le long-métrage et qu'il se perd en chemin, ne sachant pas quelle histoire choisir au final. L'histoire intimiste du couple qui se découvre et s'oublie ? Un village menacé par une catastrophe venue de l'espace ? A vouloir tout traiter en même temps, Shinkai s'emmêle les pinceaux et débouche sur un film d'autant plus confus qu'il n'a pas vraiment établi de façon solide son argument fantastique.

PARADOXE TEMPOREL

Cela signifie-t-il que le film est raté ? Absolument pas. Comme à son habitude, Makoto Shinkai nous en met plein les yeux avec ses décors magnifiques, sa photographie irréelle et son animation douce et séduisante. On se laisse porter par le rythme foncièrement mélancolique du film, qui nous arrache quelques larmes, l'ambiance joliment crépusculaire et, une nouvelle fois, la direction artistique absolument incroyable parviennent sans peine à nous faire accepter les nombreux défauts de structure et de construction du film.

Ce qui rend ce rendez-vous d'autant plus manqué puisque, dans son ADN, Your Name contient tout ce qu'il faut pour devenir un chef-do'euvre. Que nous aurions d'ailleurs davantage vu en série télé (au regard de son histoire), qu'en long-métrage d'1h50. On ne peut, par contre, que saluer l'initiative du distributeur Eurozoom de poursuivre contre vents et marées ses sorties régulières de films d'animation japonais, un tantinet plus exigeants que la moyenne, comme pour nous prouver une nouvelle fois que ce médium est très loin des clivages réducteurs dans lesquels on aime beaucoup les enfermer depuis presque 30 ans et que tout ne se résume pas à Naruto et Dragon Ball. Il y a énormément d'autres oeuvres et d'autres autauers à découvrir et donc, on ne peut que les soutenir dans cette entreprise ambitieuse et plus qu'honorable.