Live by Night : Critique gangsta

Live By Night est l’adaptation de Ils Vivent la Nuit de Dennis Lehane (auteur adoré d’Hollywood) et deuxième tome de la trilogie historique et criminelle consacrée au clan Coughlin. Roman criminel situé en pleine prohibition, c’est l’épisode le plus lisse et convenu d’une fresque aux ambitions démesurées et à la puissance évocation, on était donc très étonné de voir Ben Affleck s’atteler à l’adaptation de ce récit, coincé entre les deux extrémités d’une saga à succès.

Ben Effect

Et c’est probablement ce qui mine son film dans sa première partie. Obligé de contextualiser son récit, la généalogie de ses personnages et leurs motivations à coups de scénettes précipitées et de voix off explicative empêche Live by Night de trouver son rythme et de nous immerger dans son impeccable reconstitution.

L’autre limite évidente de ce film de gangster, c’est justement son sujet. Bootleggers, chapeaux feutres, tommy-guns, costumes trois-pièces, speakeasies, trahisons et gros bras… Cet univers est connu, déjà iconisé à outrance par d’autres qu’Affleck, qui ont traité cet univers mythologique avec bien plus de finesse ou d’énergie. Visiblement limité par le portrait de bad boy au grand cœur qu’il veut dépeindre de lui-même, le réalisateur n’a pas grand-chose à apporter au monument du cinéma hors-la-loi, thème récemment intelligemment autopsié par Boardwalk Empire.

Son of a Gun

Pour autant, suivre Joe Coughlin dans les tripots de Floride n’a rien d’une torture, notamment grâce aux excellents dialogues du film. Si les personnages de Live By Night manquent souvent d’épaisseurs, leurs joutes oratoires sont souvent un pur plaisir, tant les répliques claquent, porté par des voix rocailleuses, des inflexions sanglantes et une tripotée d’échanges musclés.

De même, si cette hsitoire ne brille pas par son originalité, elle bénéficie d’une exécution de première classe. La direction artistique est généreuse, jamais prise en défaut, qu’elle nous plonge dans les bas-fonds glacés de Boston ou les ruelles fangeuses de Tampa, elle autorise même Affleck à emballer quelques très belles scènes d’action.

Ainsi, Live By Night gagne en force et en impact dès qu’il échappe à la traditionnelle confrontation entre faction rivale et prend le pouls de ses anti-héros, catholiques écrasés par les contradictions inhérentes à leur condition de criminels. C’est dans les échanges torturés entre Coughlin et la famille Figgis (notamment la troublante Elle Fanning), que ses crimes pousseront littéralement en enfer, que le projet – inabouti – de l’ensemble se dévoile et révèle qu’il aurait pu être un déchirant requiem, plutôt qu’un sermon trop sage.